Casado asegura que bajará el Salario Mínimo para dejarlo en 850 euros en 2020

El líder del PP,, ha asegurado este miércoles que, en referencia a si intentará rebajar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha impulsado el Gobierno socialista si gana las elecciones lo que haráy los sindicatos para subir el SMI -actualmente en 900 euros-, 850 euros en el año 2020 y además respetando la subida" que ya hizo el PP el año pasado "del 4%, y del año anterior un 8%", en una entrevista en Onda Cero , recogida por Europa Press. En este sentido, ha recalcado que el PSOE votó en contra de esas subidas y ha añadido que la "izquierda se acaba cargando el Estado del bienestar" como, a su juicio, ya pasó con José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. Según ha dicho, el PP no quiere que eso vuelva a pasar.Preguntado por los periodistas horas después sobre esta rebaja, Casado ha asegurado que él no ha dicho eso:. "Yo lo que he dicho es que nada más llegar al gobierno nos reuniremos con la patronal y los sindicatos, lo que debería haber hecho Sánchez", ha aclarado el líder del PP que ha apuntado "que la izquierda no me va a dar lecciones de política social ni de subir el SMI porque lo hemos subido el año pasado un 4%, el anterior un 8%, y porque de acuerdo con los sindicatos y la patronal ya habíamos aprobado una subida hasta los 850 euros para el año 2020". Asimismo, ha explicado que él no ha dicho lo que va a hacer "porque primero tengo que escuchar a patronal y sindicatos".Esey fijó una senda de subida del SMI del 4% para 2018 (736 euros al mes), del 5% para 2019 (773 euros) y del 10% en 2020 (850 euros), pero el Gobierno Sánchez fue más allá y decidió subir el salario mínimo a 900 euros en 14 pagas este mismo año.Durante la entrevista en Onda Cero, Casado también ha cuantificado este martes la bajada de impuestos que ha incluido en su programa electoral enque se devolverán a los españoles con la reducción del IRPF y Sociedades y la eliminación de los impuestos de Donaciones, Sucesiones, Patrimonio y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en hipotecas. En concreto, el PP plantea ante las elecciones generales del 28 de abril rebajar el IRPF a todos los contribuyentes, con un tipo máximo inferior al 40%, rebajar al 20% Sociedades y suprimir Patrimonio, Sucesiones, Donaciones y Actos Jurídicos Documentados.. Casado ha señalado que está dado "mucho peso" a la economía en la campaña electoral y ha recordado que este martes presentó en Menorca su propuesta para "facilitar el emprendimiento y la creación de empresas", de forma que los parados de larga duración que emprendan no pagarán impuestos en dos años. "Hoy voy a cuantificar mi propuesta de bajada de impuestos: 16.000 millones de euros que se devuelven a los españoles en la supresión de Donaciones, Sucesiones, Patrimonio, Actos Jurídicos Documentados y en la bajada del IRPF por debajo del 40% y el impuesto de Sociedades por debajo del 20%", ha manifestado, para añadir que su "prioridad" es la economía.Al ser preguntado si el PP deshará el contenido de los decretos ley de carácter social que está aprobado el PSOE en periodo electoral, como el relativo a los permisos de paternidad, Casado lo ha negado yen la pasada legislatura. Eso sí, ha insistido en que son medidas "electoralistas" que están "sufragadas con los impuestos de los contribuyentes". "Nosotros no vamos a entrar en el fondo. Cuando gobernemos lo que haremos es convalidarnos, pero no en plena campaña electoral", ha avisado, para agregar que en campaña solo se pueden impulsar medidas urgentes. A su entender, el Partido Socialista ha tenido una actitud "soez" por impulsar estas medidas en plena campaña electoral.Casado también ha asegurado que no presentará su dimisiónen las elecciones generales del 28 de abril como pronostican barómetros como el del Centro Investigaciones Sociológicas (CIS). En su opinión, según recoge Europa Press, las encuestas "se equivocan" y su partido puede llegar a gobernar España porque tiene "mucho voto oculto siempre". Así se ha pronunciado un día después de conocer los datos de la macroencuesta del CIS, que da la victoria al PSOE con un 30,2% y entre 123 y 138 escaños, seguido a gran distancia por el PP, con el 17,2% y entre 66 y 77 escaños, frente al 33% y 137 escaños que logró Mariano Rajoy en los comicios del 26 de junio de 2016.Al se preguntado expresamente si dimitirá si el PP pierde 60 escaños o seguirá siendo el líder del PP, ha dicho que"para cuatro años en las primeras primarias de la historia del Partido Popular" y ha cogido el partido "con una intención de voto en el 16% y fragmentando el espacio electoral en tres", en alusión a Cs y Vox. "Creo que la línea que estoy marcando es la que hacía falta, una línea sin complejos y transversal", ha afirmado Casado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, en la que ha señalado que. Dicho esto, se ha mostrado convencido que él va a lograr "gobernar a la primera" y que la intensa labor de campaña que está haciendo -ha recorrido ya 130.000 kilómetros-- se verá "recompensada".