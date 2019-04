Cuatro policías aseguran en el juicio del 'procés' que "había Mossos vigilando los movimientos de la Policía para avisar a los concentrados"

Publicada el 10/04/2019 a las 13:27 Actualizada el 10/04/2019 a las 13:52

Tenían una "actitud vigilante"

"Eran policías", advierte un testigo

Cuatro policías nacionales que actuaron en colegios de Barcelona para impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 han descrito este miércoles en el juicio por el proceso independentista en Cataluña quecondispositivos de radiotransmisiónEl primero en relatar este suceso ha sido un inspector de la Comisaría General de Información desplazado a Cataluña para el 1-O para coordinar la intervención en los colegios del distrito de Les Corts y Sabadell. Ha señalado que desde el primer momentode personas, incluso después de haber votado.Fue en la Escuela Pau Romeva de Barcelona en la que se comprobó que los concentradosde que la Policía estaba a punto de llegar al centro para así poderse organizar y cerrar el colegio con el objetivo de impedir la actuación policial. Los cuatro testigos han destacado que, además, el acceso a la calle en la que se encuentralogotipados de Mossos d'Esquadra.Esto provocó que la Unidad de Intervención Policial (UIP) --antidisturbios-- tuviese que acceder a la zona "en sentido contrario" y que una veintena de personas saliese de la "masa" aproximándose a ellos con cascos de moto, cadenas, palos y pasamontañas. Según han constatado ante el tribunal, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, los propios agentes que iban informando de la situación en la que estaba el colegio antes de intervenir, se marcharon hacia la parte trasera del colegio cuandoAllí, en la parte de atrás del colegio Pau Romeva, detectaron a dos personas "vestidos con ropa convencional", que llevaban "medio de transmisión ocultos",, defensa extensible escondida e incluso "armas cortas". Los testigos han apuntado que tenían una "actitud vigilante sobre lo que pasaba en el colegio e iban dando comunicación".Cuando terminó la, se metieron rápidamente en un coche, cuya matrícula se comprobó que pertenecía a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña , ypersiguiendo el convoy policial, han subrayado.Para el inspector de la Policía responsable de la actuación este hecho confirma sus sospechas de que los Mossos d'Esquadra estaban. "Ahí está el titular", ha advertido durante su declaración, una vez que ha concluido su relato.Si bien, a preguntas del abogado Javier Melero, que defiende al exconsejero de Interior Joaquim Forn , dos de los testigos no han querido apuntar directamente hacia la policía catalana. Uno de ellos ha indicado que desde su posición no pudo apreciar a quien estaban informando estas dos personas a través de los pinganillos, aunque ha añadido queEn el interrogatorio de otro de los testigos, Melero se ha referido a estas dos personas como "mossos", a lo que el agente ha replicado que él no los ha identificado en ningún momento como miembros de ese cuerpo.