Sánchez asegura que los agentes de la 'policía política' del PP fueron apartados y “van a pagar con todas las consecuencias”

Salario mínimo

El Gobierno ha apartado de sus responsabilidades a los agentes que formaban parte de la policía política del PP peroaseguró este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida al programa Al Rojo Vivo de La Sexta. “¿Sigue activa?”, le pregunto el entrevistador, Antonio García Ferreras. “Categóricamente no”, respondió el candidato del PSOE.Sánchez, que no dudó en calificar los participantes en la trama desubrayó que no puede sino “empatizar” con Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos y principal afectado por el espionaje puesto en marcha por las cloacas del Estado de las que formaba parte el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Lo ocurrido “es gravísimo” yMientras tanto, explicó, el Gobierno está colaborando con la investigación judicial facilitando toda la información que le está siendo solicitada.Sobre las sospechas que Iglesias y los dirigentes de Unidas Podemos tienen acerca de la complicidad del PSOE con las cloacas del Estado, que parten de la oposición de los socialistas a que Villarejo fuese citado ael presidente del Gobierno se limitó a justificar la posición de su partido negando la conveniencia de que la Cámara alta citase a una persona que está en prisión y declarando ante la justicia.En la misma entrevista Sánchez volvió ao que se convoque un referéndum de autodeterminación y añadió que los dirigentes independentistas lo saben y se lo han reconocido en el marco del diálogo que han mantenido con el Gobierno. Por eso les emplazó a decirlo públicamente, porqueni siquiera con los ciudadanos partidarios de la secesión.El presidente insistió no obstante, en mantener el diálogo con el independentismo dentro de la Constitución y se negó a desvelar hasta que “proceda” —es decir: hasta que sean condenados— si es partidario deque están siendo juzgados en el Supremo.Pedro Sánchez afirmó`el compromiso de su partido de llevar el(SMI) al 60% del salario medio al final de la próxima legislatura, así como la voluntad de los socialistas de derogar “los aspectos más lesivos” de la reforma laboral del PP y de acabar con la “dictadura del 0,25%” que supone el índice de revalorización de las pensiones. El presidente acusó a su rival del PP, Pablo Casado, de querer recortar el SMI a 850 euros “por primera vez en la historia” y le acusó de desconocer oal decir que durante los últimos diez meses se han perdido 150.000 puestos de trabajo cuando, según el Gobierno, la realidad es exactamente la contraria.El presidente aseguró que va a igualar loscon las policías autonómicas de Cataluña y el País Vasco, pero de forma progresiva, porque “hay muchas prioridades”. Y subrayó que la próxima legislatura el Congreso aprobará unaSi no se ha hecho ya, lamentó, fue por culpa de PP y Ciudadanos, que bloquearon su tramitación en el Congreso, algo “digno del mayor de los reproches”. Que no esté aún en vigor, aseguró, le provoca “frustración”, sobre todo después de ver por lo que tuvo que pasar el vecino madrileño que recientemente ayudó a su mujer a morir, tal y como ella deseaba para no seguir sufriendo las consecuencias de la enfermedad degenerativa e incurable que padecía. Sánchez aseguró que viendo las declaraciones de la mujer fallecida en televisión, no pudo evitar que se le escapase “una lágrima”.Sánchez se mostró favorable acon los demás candidatos, pero no quiso precisar cuantos ni dónde ni con quién, reafirmó la fecha del 10 de junio para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos —“si tenemos el beneplácito del Supremo”,a admitió— y eludió explicar por qué las autoridades españolas impiden zarpar al Open Arms para que pueda seguir rescatando migrantes en el Mediterráneo.