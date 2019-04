Tezanos, sobre su macroencuesta: "No creo que el PP caiga tanto y considero que Vox puede obtener más votos"

Publicada el 10/04/2019 a las 10:31 Actualizada el 10/04/2019 a las 11:32

Trascendencia de las elecciones de 1970 o 1982

El director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos , ha admitido este miércoles que leen la macroencuesta publicada este martes y ha indicado que cree quey no es descartable que PP, Ciudadanos y Vox puedan sumar una mayoría parlamentaria en las elecciones generales."Hay cosas que me llaman la atención, no acabo de ver claro que el PP caiga tanto, es una opinión personal.", ha señalado Tezanos en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.Por tanto, el director del CIScon los votos de última hora, y PP, Ciudadanos y Vox pueden cosechar una mayoría. "No está cerrado, la encuesta es la foto fija del momento con mucha gente indecisa", ha explicado.Con todo, ha defendido el método científico empleado en la macroencuesta del CIS y ha señalado quey la proyección de escaños no se ha hecho "alegremente", ni "a ojo de buen cubero".Tezanos ha advertido sobre un "doble fenómeno", ya que señala que hay un alto porcentaje de encuestados que afirman que van a participar en las elecciones, pero, a su vez,Estase debe, a su juicio, a la "volatilidad" de la política española y a que estos comicios se presentan como trascendentales. Según Tezanos se pueden comparar con los deporque presentan una "encrucijada de caminos" y los ciudadanos reflexionan sobre qué senda continuar.Para Tezanos, probablemente Vox tenga, pero, el partido de Santiago Abascal puede sacar mucho voto de la abstención estructural, algo que es "poco medible".El director del CIS dibuja un escenario con un partido principal, el PSOE , y otros cuatro que se encuentran en un margen similar de porcentaje. Por ello, explica que muchos escaños "van a bailar" en unos pocos votos., explica.Sobre la metodología empleada en los sondeos del CIS, que han suscitado las críticas de los partidos de la oposición, Tezanos se ha defendido asegurando que a él se le ha objetado desde el primer momento. "Es absurdo que a unas semanas de las elecciones estemos hablando de metodología", ha indicado, además también ha asegurado que