Arranca la campaña electoral: Sánchez llama a la movilización porque si la derecha suma volverán la confrontación territorial y la corrupción

Publicada el 11/04/2019 a las 21:44 Actualizada el 11/04/2019 a las 21:59

PSOE

A quienes han decidido no ir a votar les digo que su voto cuenta, que voten porque su voto decide en democracia.

Y a quienes van a ir a votar y aún no saben a quién les pido que confíen el futuro de España en el @PSOE, el único proyecto cabal, moderado y sensato. #HazQuePase /❤ pic.twitter.com/hTBOJGN4B5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de abril de 2019

PP

Nuevo logotipo y nueva fachada Arrancamos en Madrid la campaña electoral del #28A, unas elecciones decisivas para España Os espero esta tarde, a partir de las 19:30h en el Retiro, en Florida Park. ¡Vente!#CasadoConEspaña, #ValorSeguro pic.twitter.com/Yw2h1DDLxB — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 11 de abril de 2019

Unidas Podemos

Vox

Aunque todos los partidos llevan ya semanas inmersos en la precampaña, no es hasta este jueves a las 00.00 horas cuandopara los comicios que elegirán la próxima composición del Congreso y el Senado . El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha elegido la sevillana localidad de Dos Hermanas para abrir la campaña electoral, mientras que los líderes del PP, Pablo Casado; de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; de Ciudadanos, Albert Rivera; y de Vox, Santiago Abascal, darán desde Madrid el pistoletazo de salida para las dos semanas previas a los comicios del 28 de abril.El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez , ha hecho un llamamiento ael próximo 28 de abril porque si la derecha suma y forma gobierno "la confrontación territorial está garantizada" y volverán la corrupción y los recortes. En un mitin en Dos Hermanas que recoge Europa Press, donde anunció su candidatura a las primarias del PSOE en 2017, Sánchez ha deslizado que el PP no es "buena gente" porque la buena gente "no deja al pairo a personas que sufren" como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy con los recortes durante la crisis.Como prueba de que, Sánchez ha recordado la apuesta que hizo el miércoles el líder del PP, Pablo Casado, para bajar a 850 euros el Salario Mínimo Interprofesional, que hoy está en 900 euros, una afirmación luego rectificada.El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado , ha pedido este jueves, en el arranque oficial de la campaña electoral, el apoyo a su partido ante las elecciones generales del 28 de abril para. "Estamos en una encrucijada en la que nuestro partido es más necesario que nunca", ha proclamado ante unas 2.500 personas -según los organizadores- reunidas en el Florida Park que está situado en el Parque del Retiro de Madrid. En el acto, que ha estado animado por el DJ El Pulpo, han intervenido también el presidente del Senado y del PP de Madrid, Pío García Escudero, y el número dos' del partido al Congreso, Adolfo Suárez Illana.Previamente, antes de abrir el acto ha cogido el micrófono en la calle para arengar a los asistentes que se han quedado fuera del recinto. Subido a una tarima en el Retiro -al estilo del speaker corner inglés- ha prometido unay se ha mostrado convencido de que el PP logrará gobernar y "recuperar el futuro de España". "Hoy empieza todo. Hoy empieza una campaña que va a cambiar España, que va a recuperar la dignidad, la seguridad, la prosperidad, la unidad y la trayectoria histórica de nuestra historia reciente, de nuestra Constitución, que quieren poner ahora mismo en venta, a trozos y a plazos", ha proclamado.El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha celebrado este jueves que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro, pero ha asegurado que también debería ir al de RTVE. En una entrevista en Antena 3 Noticias, recogida por Europa Press, Iglesias se ha mostrado "muy contento de poder tener un debate" a cinco con los máximos dirigentes de PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Eso sí, ha sostenido que sería "más razonable que hubiera más" debates y que "el presidente hubiera tenido un gesto con la televisión pública" aceptando la propuesta de RTVE para un debate a cuatro el próximo 22 de abril.Iglesias tambiénen la fachada de la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, una acción enmarcada en una campaña de la formación morada bajo el lema 'Que no vuelvan'. "Orgullosos de que hiciéramos que la Plaza Mayor de Madrid contara verdades", ha subrayado. En este sentido, ha anunciado que Podemos recurrirá la decisión de la Junta Electoral Provincial de Madrid de incoar expediente sancionador al partido y al Ayuntamiento de la capital por esta acción. "Si nos tienen que sancionar, pagaremos la multa, recurriremos y a ver qué pasa", ha indicado.El presidente de Vox, Santiago Abascal , ha afirmado este jueves que independientemente de lo que pase en las elecciones generales del 28 de abril,. "Ya no van a poder volver a meter el genio en la lámpara otra vez", ha manifestado.Así lo ha indicado durante un acto en Toledo, en el que también ha participado el vicesecretario de Comunicación de Vox y cabeza de lista del partido al Congreso por la provincia toledana, Manuel Mariscal, y el presidente provincial de partido, Luis Miguel Núñez. "Hemos ganado porque esa alternativa patriótica no la pueden parar porque es de sentido común sentir orgullo por nuestra patria", ha indicado el líder de Vox, para afirmar que igualmente "es de sentido común" defender la unidad de España y que