El PSOE ganará las europeas, Vox se entrenará con seis diputados y Puigdemont no tendrá escaño, según Sigma Dos

'Sorpasso' de Ciudadanos a Unidas Podemos

, cinco más que el PP, según una encuesta de Sigma Dos que también pronostica la entrada de Vox en el Parlamento europeo con seis diputados, ha informado Europa Press.El estudio de la citada empresa encuestadora, realizado para El Mundo, ofrece un reparto de los 59 escaños que corresponderán a España una vez que se produzca la salida del Reino Unido, y no se limita sólo a los 54 eurodiputados que se eligen el 26 de mayo.Su conclusión es que el PSOE se convertirá en elhasta alcanzar el 30% de los votos y obtener 19 diputados, cinco más que los 14 que consiguió hace cinco años, cuando se repartían cinco escaños menos.Por contra,. Sigma Dos le atribuye ahora un 22%, con lo que pasaría de los 16 eurodiputados actuales a 14.. La encuesta le da un 14% y nueve diputados, multiplicando el 3% y los dos escaños que logró en 2014 y absorbiendo la representación que entonces tuvo UPyD: 6,5% y cuatro diputados.bajo la marca Unidas Podemos, a la que se atribuyen ocho eurodiputados y un respaldo del 13%. Son tres diputados menos que los que sumaron por separado Podemos y La Izquierda Plural en los comicios de hace cinco años.Como novedad,, el partido que lidera Santiago Abascal, entraría con fuerza en el Parlamento europeo, puesto que de no tener ninguna representación pasaría a contar conPor último, Esquerra Republicana (ERC), que concurre a las europeas del 26M con el BNG y EH Bildu bajo la denominación, que es el resultado del l5% de respaldo ciudadano que aglutina en esos comicios.Hace cinco años, Esquerra bajo el paragüas de(Nova Esquerra Catalana (NECat) y Catalunya Sí (CAT SÍ), logrómientras que BNG y Bildu, que iban coaligados con otros partidos con la denominación 'Los Pueblos Deciden', sumaron uno.Quienes se quedarían sin escaño serían, la formación heredera del PDeCAT que encabeza el expresidente catalán Carles Puigdemont, y el PNV, a los que se calcula un respaldo del 1% a cada uno. En 2014, la antigua Convergència (CDC) concurrió con Unió, el PNV, Coalición Canaria y Compromiso por Galicia con la candidatura 'Coalición por Europa' y juntos cosecharon tres escaños., la coalición que encabeza Compromís y de la que forman parte, entre otros, Nueva Canarias o Més per Mallorca. Hace cuatro años obtuvo un diputado.