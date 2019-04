Irene Montero critica las "puertas giratorias" tras conocerse que Báñez podría acabar trabajando para la CEOE

Publicada el 11/04/2019 a las 18:27 Actualizada el 11/04/2019 a las 18:47

Señala que el PSOE también emplea estas "puertas giratorias"

No cree que lo de Casado con el SMI fuera un lapsus

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero , ha criticado este jueves que Fátima Bañez pueda acabar trabajando para la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) después de que el Gobierno de Mariano Rajoy "regalara 4.000 millones anuales a los empresarios", informa Europa Press.Así lo ha denunciado Monterocon mujeres pensionistas al ser preguntada sobre las informaciones que apuntan a unde la exministra como, Antonio Garamendi. "La ministra que decía que iba a garantizar un empleo digno, que subir el SMI era imposible porque, que las pensiones de miseria que cobran las mujeres no eran para tanto y no se podían subir más y que en España, con tan, era imposible tener unas pensiones dignas, termina trabajando para la patronal", se ha lamentado Montero.Según su análisis, esto sucede después de que durante el Gobierno de Mariano Rajoy laque se puso en marcha consistiera en "regalar 4.000 millones de euros", lo que, ha apuntado, cuestionó el Banco de España. Tras recordar que recientemente la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, también dio el salto al bufete de abogados Cuatrecasas , la dirigente del partido morado ha subrayado que estas "puertas giratorias" son habituales entre ex altos cargos del PP y ha apuntado que, "desgraciadamente" en esto los socialistas "se parecen demasiado" a los conservadores.para después terminar en consejos de administración recibiendo importantes salarios de aquellos grupos a los quecuando están en el Gobierno", ha relatado, antes de plantear un "blindaje constitucional para evitar que se puedan producir puertas giratorias".En este contexto, Montero ha señalado quecuando dio a entender que es partidario de fijar el salario mínimo en 850 euros (ahora está en 900) al asegurar quedefenderá el acuerdo al que, en ese sentido, llegó el Gobierno de Rajoy con patronal y sindicatos. La dirigente morada defiende que no fue un lapsus porque el PP siempre ha "recortado derechos de los ciudadanos". "Decían que se iba a hundir la economía con la subida del SMI y las pensiones, pero ni se ha hundido ni se han dejado de tragar, al contrario, la Seguridad Social recauda más y tenemos más dinero para pagar pensiones y servicios sociales", ha remarcado.Por último, Montero ha añadido quesi vota "a quien quiere que baje el SMI" o a quien defiende subirlo, como la pensiones" y "hacer cumplir el artículo 128 de la Constitución, que dice toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, está en manos del interés general".