Sánchez arranca la campaña en Sevilla, mientras Casado, Rivera, Iglesias y Abascal eligen Madrid

Publicada el 11/04/2019 a las 09:38 Actualizada el 11/04/2019 a las 10:00

Sánchez vuelve a dos hermanas

Foco en Ciudadanos en Rivera y Arrimadas

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE Pedro Sánchez , ha elegido la sevillana localidad de Dos Hermanas para, mientras que los líderes del PP Pablo Casado ; de Unidas Podemos Pablo Iglesias ; de Ciudadanos, Albert Rivera ; y de Vox, Santiago Abascal , darán desde Madrid el pistoletazo de salida para las dos semanas previas a los comicios del 28 de abril Aunque, no es hasta este jueves a las 00.00 horas cuando arranca oficialmente la campaña electoral para los comicios que elegirán la próxima composición del Congreso y el Senado.El PSOE parte para esta contienda electoral como el partido, a bastante distancia del PP según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este martes.Sin embargo, las mayorías para formar Gobierno no están claras y los sondeos señalan un. También están en juego los escaños que se reparten en las provincias pequeñas, donde la Ley D'Hont jugará un papel decisivo.El CIS apunta que la candidatura de Pedro Sánchez podría alcanzar lacon Unidas Podemos y su confluencia catalana, En Comú ; e incluso también con Ciudadanos. Por el otro lado, este barómetro señala que las formaciones del centro y la derecha sólo podrían sumar hasta los 164 escaños en su horquilla más alta, sumando al PP con Cs, UPN y Vox, al que todas las encuestas auguran una importante irrupción en el Parlamento.Para la apertura de campaña este jueves,un lugar cargado de simbolismo porque fue en ese municipio donde anunció que se presentaría a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE en 2017.La localidad tiene el mismo alcalde desde 1983, el histórico socialista. Pero a diferencia de la campaña de primarias, el lugar escogido para el mitin con el que Sánchez abrirá la campaña de estas generales no será el Parque Tecnológico, sino la caseta municipal del Recinto Ferial.Ya en la noche --el mitin de apertura será a las 18.30, donde estará arropado por Susana Díaz -- a partir de las 23.00 horas, el tradicionalse hará en el centro deportivo Vistaluz.Por su parte, Pablo Casado hará en Madrid el acto principal de arranque de campaña y ha elegido como ubicación ely el candidato al Senado, Pío García-Escudero.Aunque durante la precampaña Casado ha visitado muchos pueblos,. Allí celebrará mítines, pero también tiene previsto realizar diferentes actos sectoriales y paseos por la calle en los que tener contacto directo con la gente.En su caso, Albert Rivera también arrancará campaña en Madrid; mientras que la número uno de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas , lo hará desde la ciudad condal.Unidas Podemos ha elegido también Madrid para abrir la campaña, donde Pablo Iglesias estará. Al día siguiente Iglesias continuará en Madrid la campaña mientras que la número dos, Irene Montero , y el candidato por Málaga, el líder de IU, Alberto Garzón , viajarán a Toledo.Vox ha anunciado que abrirá la campaña el viernes en Asturias con una ofrenda floral a la Virgen de Covadonga y un mitin posterior de su líder, Santiago Abascal, en Oviedo. Sin embargo, también el jueves participará en una pegada de carteles en Madrid después de haber intervenido en un acto con simpatizantes en Toledo.