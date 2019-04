Los profesores de religión cuestan más de 700 millones de euros al Estado y las comunidades, según Europa Laica y CCOO

Publicada el 11/04/2019 a las 18:49 Actualizada el 11/04/2019 a las 19:24

y lahan denunciado que los profesores de Religión cuestan al Estado y a las comunidades autónomas más dey han pedido a los partidos políticos de cara a las elecciones del 28 de abril que "saquen la Religión confesional" del sistema educativo, informa Europa Press.Así lo han indicado la secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, y el responsable de comunicación de Europa Laica, Francisco Delgado, este jueves 11 de abril en una rueda de prensa para presentar la campaña ' Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela ',políticos como Podemos, Izquierda Unida, Compromís y Equo."En relación a los profesores de Religión, el de España es un caso atípico , anómalo en Europa porque los contrata y despide el obispado y lo pagamos los españoles. Más de 700 millones de euros. Y no se les selecciona de manera transparente", ha expuesto la secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín.Hace tres años, realizaron un balance comunidad autónoma por comunidad autónoma, y sumando el gasto del Estado donde tiene competencia en Educación, calcularon que el coste de los profesores de Religión era en ese momento de "600 millones de euros". Ahora, calculan que "ha superado los 700 millones", teniendoSegún la última memoria disponible de la Conferencia Episcopal, en España hay 34.658 profesores de Religión católica.El portavoz de STEs Alberto Carrillo ha afirmado quey ha defendido que las creencias deben transmitirse en "los templos". Sobre el futuro de los profesores de Religión si se elimina la materia de las aulas, ha precisado que "no van a perder el empleo porque son trabajadores del arzobispado". Por su parte, Sara Merino, de STEs Castilla-La Mancha ha alertado del "aumento" del número de colegios concertados que, según ha asegurado, están siendo "potenciados por los partidos de derechas".En lapiden "un compromiso explícito en torno a la lacicidad" en el sistema educativo español. En concreto, proponen a los partidos que formen Gobierno tras las próximas elecciones: "sacar la religión confesional de la Enseñanza de forma inmediata, no financiar con dinero público el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar y potenciar la". Asimismo, piden "la derogación de los Acuerdos con el Vaticano" y con el resto de confesiones religiosas con las que el Estado español tiene firmados acuerdos –musulmanes, judíos y evangélicos–. Precisamente, el portavoz de Europa Laicaque no llevan en sus programas electorales la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede.En el caso del PSOE, Delgado ha evidenciado que "a pesar de haber apoyado con su voto en febrero de 2018 la denuncia y, en su programa no aparece". "Ahora debe cumplir ese compromiso si logra gobernar, eso es lo que deben exigir los militantes y votantes del PSOE", ha subrayado.También ha criticado la "contradicción" de Podemos, que por un lado ha firmado el documento que Europa Laica y el resto de organizaciones sindicales y sociales han presentado este jueves en el que reivindican la salida de la clase de Religión del sistema educativo y la denuncia de los Acuerdos y, por otra parte, no lo incluyen en su programa electoral. "Vamos a hacer que aclaren esas contradicciones", ha zanjado.