Sánchez acepta el debate de Atresmedia que incluye a Vox y descarta la propuesta de TVE

Publicada el 11/04/2019 a las 11:00 Actualizada el 11/04/2019 a las 11:56

El presidente del Gobierno,, ha rechazado el debate cara a cara con el presidente y candidato del PP,, y acepta realizar un debate a 5 el próximo día 23 de abril en Atresmedia con los candidatos del PP, Podemos, Ciudadanos y Vox. Descarta así el cara a cara con el líder del PP Pablo Casado y tampoco está dispuesto a participar en el debate a cuatro que proponía Televisión Española."El Comité Electoral del PSOE anuncia la disposición de Pedro Sánchez a debatir el próximocon los candidatos de PP, Podemos, Ciudadanos y Vox en Atresmedia", ha afirmado el PSOE en un comunicado realizado tras la reunión de hoy del Comité Electoral del PSOE.El PSOE explica que en este encuentro se ha acordado la "del presidente del Gobierno y candidato socialista Pedro Sánchez a mantener un debate con los restantes candidatos a la Presidencia del Gobierno de España, que representan fuerzas políticas que presentan candidaturas en todas las provincias y que, según la encuesta preelectoral del CIS conocida esta semana, superan el 10 por ciento de intención de voto a nivel nacional.Esto significa que en el debate se incluye a Vox ya que ha logrado una estimación de voto del 11,9 por ciento en la citada encuesta del CIS publicada este martes.Este miércoles, el candidato socialista y jefe del Ejecutivo precisaba en una entrevista en laSexta que el Comité Electoral del PSOE aclararía "pronto" en qué debates participaba y aunque no desveló si aceptaría la oferta de Atresmedia, sí realizó una defensa de este tipo de debates para que la ciudadanía pueda contrastar opiniones.En esta misma línea ha ido la argumentación de su partido, que afirma en su comunicado que siempre han creído "que los debatesy suponen una oportunidad inmejorable para que la ciudadanía conozca las propuestas de las diferentes fuerzas políticas".Añaden además que "por supuesto, ni el PSOE ni Pedro Sánchez vetan a ningún candidato, por muy lejanas que", justificando así la aceptación de un debate en el que esté incluido el partido de Santiago Abascal aunque aún no haya logrado representación parlamentaria.El PSOE abunda en esta argumentación alegando que la democracia es "debatir entre diferentes, entre muy diferentes y contrastar propuestas para España". "El debate es más rico cuanto más plural, pues, en ese caso, representa mejor todas las posiciones políticas existentes en nuestro país", recalcan.Todos los partidos se habían reservado un hueco en sus programas de campaña electoral para ese día. En el programa de la caravana electoral del PSOE aparece ese día con la leyenda "". En la del PP, se apunta la posibilidad del "debate electoral" para el 23 de abril, pero "pendiente de confirmación".También contemplan el debate para ese día en las previsiones de Podemos, mientras que Ciudadanos había dejado en blanco esa fecha, a la espera de saber sí habría o no debate. Mientras que Vox sí había reflejado en su planificación la posibilidad del debate en Atresmedia.Las previsiones del Partido Popular dejaban, así mismo,el día 16, es decir, el martes de la Semana Santa, en previsión de un 'cara a cara' que, sin embargo, no está incluido en las previsiones socialistas, en cuya caravana electoral prevén que el candidato visite Galicia ese día.