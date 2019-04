Ciudadanos lanza una campaña contra Casado, al que llama "Pablo Cansado" por "tira la toalla" frente a Sánchez

Publicada el 12/04/2019 a las 17:35 Actualizada el 12/04/2019 a las 17:36

Rivera "no se arrugó" en Cataluña

Cs no quiere tocar algunos temas

Comparto con vosotros todo lo que no se vio del inicio de campaña por holograma ayer desde Pedraza a Madrid. ¡No os lo perdáis! #VamosCiudadanos pic.twitter.com/U0XdQl2fvn — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 12 de abril de 2019

No tapar la corrupción

@Albert_Rivera cree en la libertad de una mujer adulta para hacer lo que crea conveniente con su cuerpo.

Pablo Casado sugiere que algunas embarazadas no saben lo que llevan dentro...

♀️ ¡Feminismo es igualdad y libertad!

#VamosConAlbert pic.twitter.com/fYbmbU0zcW — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 12 de abril de 2019

Pablo Casado cree que la corrupción es la seña de identidad del PP.

@Albert_Rivera cree que se debe luchar contra la corrupción y no taparla.

¡Cs es el partido de la transparencia y vamos a regenerar España! #VamosConAlbert pic.twitter.com/mwEdWZhQlg — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 12 de abril de 2019

Mientras algunos evitan dar explicaciones sobre todo lo que han hecho sus partidos...

@Albert_Rivera es claro "¡Basta de enchufados! Es el momento de regenerar las instituciones" #VamosConAlbert pic.twitter.com/8WTKfkgPam — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 12 de abril de 2019

Pablo Casado cree que defender los espacios públicos de Cataluña es crispar.

@Albert_Rivera defiende que las playas, las calles y las instituciones son de todos.

¡Sigamos luchando por quitar los lazos amarillos! #VamosConAlbert pic.twitter.com/ErHVcKgxc0 — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 12 de abril de 2019

Ciudadanos ha lanzadoy candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, al que acusa de "tirar la toalla" ante el objetivo de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa en las elecciones del 28 de abril , y al que llama "Pablo Cansado". La formación naranja ha difundido este viernesconservador.Uno de ellos es un spot electoral en el que dos amigos hablan de política en el vestuario después de haber jugado un partido de fútbol. Uno de ellos le dice al otro que duda entre apoyar a Casado o al candidato de Cs, Albert Rivera , en los comicios generales, a lo que su amigo le contesta que "está claro" a quién hay que votar. "Tú imagínate. Minuto 90, pitan penalti, todo el público en contra, te juegas un mundial. ¿Quién pide tirar el penalti, Rivera o Casado?", señala, y él mismo responde: "Pues Rivera, tío, lo tira Rivera, ese no se arruga. Mira Cataluña, ¿se arrugó? No, se los comió con patatas. Vamos, se los merendó. Y ese sí que era un penalti chungo".En cambio, mientras tanto Casado estaba "escondidito en el vestuario", añade, en reproche al presidente del PP, quepara evitar que el candidato del PSOE vuelva a gobernar. "Si está cansado, va arrastrando los pies, ¡parece!", afirma el hombre, que le dice al otro que puede estar tranquilo porque tienen a Albert Rivera. El spot finaliza cuando aparece escrita la frase "Vamos a ganar, ganar, ganar y volver a ganar".En un mensaje en Twitter, Ciudadanos ha explicado que ellos confían en la victoria electoral y siguen "con la mano tendida" para echar a Sánchez de La Moncloa, en referencia al ofrecimiento de Rivera a Casado de intentar formar un Gobierno de coaliciónAl mismo tiempo, en el partido liberal han puesto de manifiesto algunas de las cuestiones que lo diferencian del PP. Con ese objetivo han publicado centrados en el aborto , la eutanasia , la corrupción , Cataluña y la designación de altos cargos públicos.En el primero de ellos, aparece Casado afirmando que es bueno que las mujeres que se estén planteando abortar "sepan lo que llevan dentro", y a continuación, que puede hacer "lo que crea conveniente con la ley vigente". "Ser feminista es creer en la, pero también en la libertad ", añade.Respecto a la, el líder del PP se niega a impulsar una ley que regule la eutanasia si llega al Gobierno, mientras que el de Ciudadanos indica que el sufrimiento "no va por ideologías" y se compromete tanto con una ley decomo con regular la eutanasia.Sobre la corrupción, Rivera defiende que. " O luchas o la tapas ", subraya en el vídeo, en el que la formación naranja. "El PP sí que tiene credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad", declaró el pasado julio.Asimismo, Ciudadanos recuerdapor los casos de corrupción del PP: "Yo no puedo pedir disculpas de lo que ni he protagonizado, ni he vivido, ni sé si ha pasado". En cuanto al nombramiento de altos cargos por parte de los Gobiernos, Rivera dice en un vídeo que él no quiere "ponerde las empresas públicas" y critica que los partidos que "han colocado a sus amigos y enchufados", incluido el PP, se nieguen aPor último, en el vídeo sobre Cataluña, el candidato conservador asegura que su partido "no va a ir a la calle a generar esa crispación", unas palabras con las que censuró que Rivera se pusiera a retirar lazos amarillos –a favor de los– colocados en lugares públicos. En aquel momento, tal como muestra el vídeo, el líder de Ciudadanos lo justificó afirmando que "las calles, las playas, las instituciones y los balcones de los ayuntamientos son de todos los catalanes", no solo de una parte.