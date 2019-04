El Gobierno apuesta por regular por ley la celebración de debates electorales después de que Sánchez rechazase el de RTVE

Publicada el 12/04/2019 a las 14:43 Actualizada el 12/04/2019 a las 15:16

La ministra portavoz,aseguró este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que “con toda seguridad” las fuerzas políticas. La titular de Educación respondió así a una pregunta sobre la conveniencia de resolver este asunto, que elección tras elección queda a voluntad de los partidos.La decisión de Pedro Sánchez de aceptar la propuesta de debate de Atresmedia y rechazar, en cambio, la de RTVE, ha provocado una fuerte controversia. Los profesionales de los medios públicos no tardaron en manifestar su indignación. Los Consejos de Informativos de TVE, RNE, e Interactivos, que representan a las respectivas redacciones, emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron de "desprecio a RTVE" esa decisión y afirman "no entender, ni aceptar las razones por las que el PSOE y su candidato y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidenMientras, en redes sociales múltiples periodistas de la Corporación se adhirieron al escrito, y la sección sindical de CCOO instó al PSOE aCelaá subrayó que en estos momentos la celebración de los debates depende exclusivamente de los comité electorales de los partidos y de las isntrucciones de la Junta Electoral Central. Así que su celebración es, a día de hoy,añadió.En la misma comparecencia, la ministra lamentó “profundamente” en nombre del Gobierno el “torpe episodio” vivido el jueves en la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando un grupo de estudiantes trató de impedir el acceso al recinto de la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Celaá insistió en que lo que necesita la sociedad catalana es “diálogo y convivencia”. Lo ocurrido, subrayó,Celáa recordó que “la universidad es el lugar en el que, como ya dijo Unamuno, hay quepalabra y no vencer por la fuerza bruta”.