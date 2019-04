Publicada el 12/04/2019 a las 11:38 Actualizada el 12/04/2019 a las 12:23

El número dos de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián , ha anunciado este viernes que su partido buscará en la próxima legislatura en el Congreso defender e impulsar la celebración de dos referéndums: uno sobre la--conocido por todos-- y otro sobre--la novedad--.Rufián ha defendido que el referéndum sobre el rey debe hacerse porque, mientras que el de independencia es la apuesta que su partido ve más idóneaEl republicano considera que la consulta sobre el futuro político de Cataluña deben impulsarla los, mientras que la relativa a la monarquía no se ve tanto impulsándola, que también, si no sobre todo Unidas Podemos en esta iniciativa.Rufiánha reivindicado el pactismo como mecanismo para cambiar las cosas, y ha confiado en conseguir un referéndum de independencia --y de monarquía-- a través de él:Ha explicado que su propuesta para desencallar la situación de Cataluña es, y ha defendido una mesa para practicarlo en el que estén todos los partidos, desde los más independentistas a los más acérrimos defensores de la unidad de España.El diputado republicano ha asegurado que será precisamente en esta mesa de diálogo donde llevará este "apoyo, impulso y presentación" de estos dos referéndums, y ha defendidoHa intervenido también el vicepresidente del Govern y número tres de ERC, Pere Aragonès , que ha defendido que Pedro Sánchez , ya que supondría poner "la alfombra roja" a las llegada al poder de la extrema derecha.Rufián también ha avalado esta negociación con el PSOE argumentando que, ya que supondría una gran regresión, a su juicio, para derechos sociales y civiles.Rufián y Aragonès han coincidido en avisar al PSOE de que no poner líneas rojasa Sánchez, sino que exigirán al futuro Gobierno que dé pasos con Catalunya y recupere la mesa de diálogo que fracasó antes de confirmarse el adelanto electoral.Pese a abrirse a pactar con el PSOE tras lo comicios, Rufián ha avisado de que no renuncian a competir contra él yla papeleta de la candidata del PSC , Meritxell Batet.En un desayuno informativo del Fórum Europa, ha desgranado algunos puntos de su programa electoral, entre los que ha destacado el de, que ha situado como un factor fundamental para la generación de empleo y la prosperidad de la economía catalana.Ha asegurado que las Pymes: "Esto no puede ser", y también se ha comprometido a impulsar políticas para mejorar las condiciones de los autónomos.Ha condenado los(UAB) cuando se intentó boicotear un acto de la candidata del PP catalán a los comicios, Cayetana Álvarez de Toledo : "No podemos hacer otra cosa que condenarlos. El PP debe poder exponer sus ideas de forma normal y civilizada".Rufián ha defendido que todos los partidos deberían poder exponer libremente sus ideas sin mayores problemas, pero ha lamentado que solo algunos boicots salen a la luz:Finalmente, ha lamentado que no se estén atendiendo las peticiones de ERC como la de celebrar actos en las prisiones o, y ha concluido que es una "absoluta anormalidad" que Junqueras no pueda hacer campaña.