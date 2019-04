La Nobel de la Paz Jody Williams tacha de "títeres" a los policías que declaran en el juicio

Publicada el 12/04/2019 a las 12:27 Actualizada el 12/04/2019 a las 12:39

"Amenaza" para todo el mundo

La Premio Nobel de la Paz Jody Williams ha tachado este jueves ely a los agentes de la Guardia Civil que ha visto in situ declarando en el Tribunal Supremo les ha llamado "títeres", informa Europa Press."Tenéis que ir al tribunal y escuchar a los testigos de la Guardia Civil. Cada uno tiene su anécdota: a uno le golpearon en el dedo, otro perdió una uña...", ha dicho durante su intervención en la Comisión de Derechos Civiles y Políticos del Parlament. Allí ha explicado que ella ha ido al Supremo a ver el juicio y que, al principio, cuando un policía testificaba, los abogados podían mostrarles una evidencia, pero, "tras tres vídeos mostrando la diferencia de narrativa entre la imagen y lo que decía el testigo, se impidió introducir evidencias"."Cuando los Estados actúan de forma autoritaria y se llaman democracias... ¿Habéis ido al juicio? Es ignominioso escuchar una y otra vez la misma historia de los guardias civiles. Es una amenaza para todo el mundo", ha concluido y ha explicado que ellano solo por ellos, sino porque es importante paraLa premio Nobel, que es profesora estadounidense y activista y que fue premiada por su lucha contra las minas antipersona, ha recordado que hizo campaña contra Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y la de Irak, lo que la llevó a la cárcel.Por eso, ha lamentado que en el siglo XXI el Gobierno español "", tras aclarar que defender la unidad de España es un proyecto legítimo, pero que cree que no puede ir en detrimento de los derechos humanos del resto."Si el Estado español considera que lo estoy insultado, continuaré haciéndolo, para que la gente sepa lo que está pasando aquí, no por los españoles sino por la", ha expresado. Ha dicho que, a menudo, cuando recrimina a Estados occidentales que no están cumpliendo dentro de sus fronteras con los derechos humanos, como el de libertad de expresión y el de manifestación, estos países "se enfadan", pero ha insistido en que ella continuará haciéndolo."La. Uno de los errores más significativos que ha hecho España es interferir en el derecho de autodeterminación. Quebec lo hizo dos veces y ganó Canadá. Escocia perdió y es una pena porque las armas nucleares de Reino Unido están en Escocia. Era un tema nuclear", ha relatado.