Publicada el 12/04/2019 a las 10:35 Actualizada el 12/04/2019 a las 11:03

El precedente andaluz

Pasado o futuro: tú decides. Vota. Los derechos y las libertades están en juego. Este fue el título del acto celebrado este jueves en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, y en el que participaron personalidades del mundo de la cultura y el periodismo, como el actor; la escritora; el adjunto a la dirección de El País; la cantante; la periodista y escritora; la cantante y actriz; la economista y actriz; el cómico; la cantante; el escritor; el poeta, escritor y director del Instituto Cervantes,; el director editorial dey los secretarios generales de CCOO y UGT,, respectivamente.El denominador común de las intervenciones fue la. Si no se hace, dijeron los presentes, se pondrá en peligro la sanidad, la educación y la protección social. "Hay que votar, hay que participar, porque nos jugamos mucho", dijo Unai Sordo. Además, recordo que, por parte de la derecha "se están lanzando mensajes, discursos que cuestionan los derechos de la ciudadanía, la convivencia, el respecto a la igualdad de hombres y mujeres o la validez del sistema público de pensiones".El mensaje resonó por parte de todos los presentes. Por ejemplo, en boca de García Montero, que defendió que hay que convertirse "en" para la gente de la España real, la progresista. "Tenemos que salir a la calle y convencer a los que tenemos alrededor que es muy importante votar el día 28, porque la palabra la tiene que tomar la España real, no la España virtual, reaccionaria", subrayó."Nos jugamos el modelo de país en el que vamos a vivir", destacó por su parte la escritora Almudena Grandes, que advirtió de que, por lo que hay que votar a la izquierda frente a los que quieren acabar con los derechos y las libertades.Un acto similar se celebró este martes en Sevilla. Los sindicatos CCOO y UGT, Facua (consumidores), COAG, UPA (ambos de agricultores), Fudepa (cooperación), Faecta (cooperativas), Laborales de Andalucía, Plataforma 8M, Jueces para la Democracia y personalidades de la cultura, la justicia, el periodismo, la ciencia y la universidad participaron en un acto sin siglas de partidos para llamar al voto. Un regreso sin pancartas a la zona cero de laLa abstención de votantes habituales de izquierda se considera una de las principales causas que propiciaron elpara acceder al poder en Andalucía, tras las elecciones autonómicas de diciembre. Amplios sectores progresistas y de izquierdas creen que ha llegado al momento de lanzar un mensaje: la desmovilización mató a la izquierda en Andalucía y no puede –o no debe, desde su óptica– volver a producirse, porque hay demasiado en juego.