, hermano mayor de la Congregación de Mena, ha pedido por escrito a PP, Cs y Vox que se abstengan de acudir al tradicional traslado del Cristo de la Buena Muerte realizado por los legionarios, una de las imágenes más típicas de la Semana Santa malagueña. En años anteriores no han faltado las imágenes de miembros del Gobierno de Mariano Rajoy contemplando este traslado que se produce el Jueves Santo."Nuestra Congregación es una asociación de fieles que mantiene desde hace más de un siglo el único fin de carácter religioso que se refleja en nuestros estatutos, y como tal está abierta a todos los católicos que en ella deseen integrarse, más allá de las sensibilidades epuede leerse en la misiva.La información ha sido adelantada el diario Sur En la carta, a la que ha tenido acceso, De la Morena González subraya que la Junta de Gobierno que preside "ha tomado firme acuerdo de velar por que, ante la particular situación política de este año", ninguno de sus actos previstos para la Semana Santa "pudiese considerarse como escenario de debate electoral, y llegar a ocasionar" en la congregación "tensiones de carácter político o ideológico"."Amparados y obligados por este acuerdo, apelando a su prudencia y buen entender", reclaman a los políticos que tengan "a bien" no asistir "a ninguno de los actos" previstos para este año "dada la proximidad del escenario electoral". Pretenden evitar "que los mismos puedan llegar a convertirse en un acto más de campaña electoral". Algo que, destacan, sería contrariode lo que se celebra estos días."Ello no es óbice para que, sin lugar a dudas, estemos abiertos a recibirle en fechas distintas a las actuales, lo que por otro lado nos permitiría prestarle, precisa.PP, Cs y Vox tienen pendiente concretar, tras esta carta, cuál será su agenda definitiva en Málaga. Casado asistirá este sábado a una procesión en Ávila y el PP no ha descartado, hasta el momento, que acuda a otros actos religiosos en Málaga y Sevilla.El año pasado, la presencia de ministros del Gobierno del PP en Málaga para asistir a la procesión generó cierta polémica después de que se viera a Juan Ignacio Zoido, Rafael Catalá e Iñigo Méndez de Vigo entonando, El novio de la muerte.