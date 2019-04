Publicada el 13/04/2019 a las 15:05 Actualizada el 13/04/2019 a las 15:37

Dice que Sánchez indultará a los encausados por el 1-O

El líder del PP, Pablo Casado , ha agradecido este sábado a los expresidentes del Gobiernosu apoyo en la campaña para las elecciones generales del 28 de abril, estando a "pie de obra peleando los colores" de la "camiseta" del Partido Popular con la "generosidad, el empuje y el legado del que pueden presumir como bandera".Este viernes, primer día de campaña, Mariano Rajoy ha arropado en Pontevedra a la candidata de esta provincia,, asegurando que en España se "requieren fuerzas políticas serias", mientras que José María Aznar, que acompañó en Barcelona a, identificó a Pedro Sánchez como el candidato de los "secesionistas" y avisó de que no permitirán que "los golpistas de ayer vuelvan a ser los golpistas de hoy". "Gracias a Aznar y a Rajoy por estar a pie de obra peleando los colores de esta camiseta con la generosidad, el empuje y el legado del que pueden presumir como bandera", ha proclamado Casado ante cientos de personas congregadas en la Plaza de San Pablo de Valladolid.Además, tal y como ha recogido Europa Press, Casado ha pedidode un pacto de Pedro Sánchez con los independentistas, tras los mensajes que han lanzado Junts por Cataluña (JxCat) y ERC. Por eso, ha afirmado que España "se la juega" y ha apelado al voto "patriótico, urgente y necesario" al PP porque "si se desune el voto se va a quebrar España".Así se ha pronunciado después de que los candidatos de JxCat a las generales,, y el candidato a la Alcaldía de Barcelona,, hayan ofrecido estabilidad de un Gobierno que dialogue y "no niegue el referéndum". Paralelamente, el líder de ERC,, también se ha ofrecido a Sánchez y ha defendido un pacto postelectoral "sin líneas rojas".Casado también ha afirmado que si gana Sánchez las elecciones volverá a pactar con los independentistas y Podemos, haciendo aministro del Interior, ade Administraciones Territoriales, atitular de Exteriores y atitular de Justicia. "Vamos a impedirlo. No podemos recibir esta humillación", ha proclamado, para avisar de que esto es "solo la guarnición del plato" que les espera el 29 de abril, tras las elecciones, si no lo evitan en las urnas. Según ha indicado, el "plato principal" es ERC, JxCAT, el PDeCAT y "también Otegi y Pablo Iglesias".En la misma línea y un poco más tarde, en Burgos, Casado también ha pedido allí el voto para frenar a los independentistas y "consagrar" una España más unida que "recupere el rumbo". El líder del PP, que ha participado en un encuentro con afiliados, ha insistido en que su partido representa el "valor seguro" que otros partidos no pueden garantizar y ha destacado la importancia de "rescatar" a España de la crisis. Todo ello, según ha dicho,, en una campaña electoral que "va del día a día" pero también de la propia historia española. "Va de España y de su futuro", ha recalcado.Pablo Casado ha remarcado la necesidad de evitar que se ceda la propia dignidad de la unidad nacional "a cambio de un puñado de votos" y ha arremetido contra quienes "están rompiendo España y a la vez están cediendo indultos a cambio de escaños".Una vez más, el presidente del PP se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchezdel 1 de octubre que ahora están siendo juzgados por el Tribunal Supremo. "Aunque el Supremo condene a los presos golpistas, Pedro Sánchez los va a indultar", ha afirmado, tras recordar que él ya le ha preguntado cinco veces por este asunto en el Congreso y no le ha contestado.Tras insistir en que Pedro Sánchezy el presidente "más radical de la historia de España", ha señalado que "no hay bandera que pueda tapar con quien se ha aliado Pedro Sánchez" a pesar de que ahora se presenta con un "disfraz" de moderación y centralidad. Además, ha salido en defensa del rey y la Monarquía, acusando a ERC de querer "borrar al rey de España". "Nosotros decimos viva la Monarquía constitucional, viva el rey. ¿Qué es eso de que venga Rufián a tachar el nombre del rey?", ha enfatizado, para recordar que es el jefe del Estado al que todos han votado.Ante un auditorio entregado, que gritaba 'presidente' 'presidente', Casadotras las elecciones de junio de 2016 —cuando se opuso a abstenerse para facilitar la investidura de Mariano Rajoy— a un 'sí es sí' al Partido Popular el 28 de abril, para que pueda llevar a cabo su "revolución fiscal" de bajada de impuestos y defensa de la unidad nacional y de la legalidad en Cataluña.Por todo ello, ha pedido el voto a su partido porque respaldar a a Pedro Sánchez es como, dado que, a su entender, acabará con las pensiones, subirá los impuestos, endeudará a los españole, intentará romper España, y "permitirá que los independentistas y batasunos manden sobre nuestras vidas".