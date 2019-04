Iglesias quiere crear un sistema "racional" de sanciones contra las eléctricas y llama "traidores" a los que privatizan

Publicada el 13/04/2019 a las 15:31 Actualizada el 13/04/2019 a las 15:58

"Es cierto que existen organismos reguladores que sancionan a las eléctricas, como la CNMC, las han sancionado decenas de veces por motivos muy graves, pero solo supone el 0,003% de sus beneficios, les sale gratis que las sancionen".

El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia de Gobierno de Unidas Podemos, Pablo Iglesias , ha señalado este sábado que en caso de que la formación morada llegue al Ejecutivo crearán unde sanciones en la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC)(Endesa, Iberdrola y Naturgy), a las que ha calificado de oligopolio, y que no "les salga gratis" manipular el mercado. Además ha señalado que "traicionar a la patria es privatizar la riqueza pública".En un mitin celebrado en la Plaza del Pilar de, recogido por Europa Press, Iglesias ha sido recibido al grito de '¡Sí se puede!'. Además en el acto ha estado acompañado por los cabeza de lista de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas,, ha apuntado que en 2018 estas empresas, que ", recibieron 10 sanciones que sólo supusieron el 0,003 por ciento de su beneficio, por lo que ha defendido que solo un gobierno en el que esté Unidas Podemos podrá cambiar esto ya que son los únicos a los que "no han podido comprar en ningún consejo de administración".Iglesias ha pedido el voto ante una plaza en la que se han reunido, y ha defendido que si llegan al gobierno, que señala que "toda la riqueza del país está subordinada al interés general", y ha apuntado que la aplicación del mismo servirá para crear una energética pública y para bajar la factura de la luz. A su juicio, detrás de la historia de la que gente que vive con la pobreza energética está "la historia de las puertas giratorias" y de un sistema de control público que no funciona, por eso, ha apelado a "retomar el control" y a acabar con lo que ha llamado "la historia de las privatizaciones".. Han puesto de moda la palabra traidor, los privatizadores sí que son traidores a la patria, traidores a España", ha recalcado, recordando que fue el expresidentequien privatizó la energética Endesa yquien concluyó ese proceso. Por esto, ha apelado una vez más a recuperar "el control del país" y de los recursos públicos, porque "es un derecho poder encender la luz o poder calentarse". En el acto también han participado la candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de Canarias, Noemí Santana, y la candidata al Congreso Meri Pita. Al concluir el mismo, ha sonado el conocido canto partisano y símbolo antifascistay Santana ha ondeado la bandera independentista de Canarias de las siete estrellas verdes.