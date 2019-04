Rivera se compromete a que los autónomos tengan el mismo derecho al paro que los trabajadores por cuenta ajena

Publicada el 13/04/2019 a las 16:54 Actualizada el 13/04/2019 a las 17:24

El presidente de las familias

"El 28A haremos historia"

El líder de Ciudadanos (Cs) y candidato a la Presidencia del Gobierno,, ha presentado este sábado en Sevilla un decálogo con los principales compromisos que pondrá en marcha si gana en las elecciones generales del 28 abril, a la par que ha asegurado que si llega a la Moncloa, "y decirles que ésta no es la legislatura de Cs, que es la legislatura de las reformas de España, que les necesitamos y que nos tenemos que poner de acuerdo". Entre los compromisos presentados por el partido, y recogidos por Europa Press, se incluyen que los autónomos "tengan el mismo derecho al paro que los trabajadores por cuenta ajena".En el acto también han intervenido el líder andaluz y vicepresidente de la Junta,, y los números tres y cuatro por Madrid,, arropados por unos 2.000 asistentes, según los organizadores. En el transcurso del mitin, un grupo de personas que portaban banderas republicanas ha tenido que ser desalojado de los aledaños al intentar interrumpir gritando consignas contra el partido naranja.En su intervención, el líder de Cs ha asegurado que si llega a la Moncloa lo primero que hará será llamar a los demás líderes políticos, "y decirles que ésta no es la legislatura de Cs, que es la legislatura de las reformas de España, que les necesitamos y que nos tenemos que poner de acuerdo".Así, el candidato de Cs ha asegurado que defenderá las medidas anunciadas y las llevará a cabo porque si llega al Gobierno no será para acomodarse, como cree que ha hecho, sino "para transformar esta sociedad y, esa es la diferencia entre el PSOE y Cs". "Otros comohan tirado la toalla, nosotros pelearemos hasta el último voto", ha agregado. El primero de los compromisos anunciado por Rivera ha sido acabar con los privilegios de los nacionalistas porque "la igualdad de todos los españoles no se negocia", para ello ha garantizado que Cs no va a indultar "nunca" a los golpistas, acabará con el adoctrinamiento en las escuelas, defenderá una Ley electoral justa, rechazará el Cuponazo vasco y apostará por la equiparación salarial de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para combatir la corrupción, ha asegurado que, no permitirá imputados por corrupción, adoptará medidas para despolitizar la Justicia y terminará "con los dedazos y los enchufados en la Administración".El líder de Cs quiere convertir a España, aportando ayudas de 1.200 euros a familias con dos hijos y monoparentales; 2.400 euros anuales a familias con tres hijos, igualando los permisos de paternidad y maternidad, o con guarderías y libros de texto gratis. "Seré el presidente de todos los modelos de familia para estar a su lado", ha aseverado. El compromiso educativo que ha planteado Rivera pasa por situarla como "una prioridad" de su Gobierno, apostando por su calidad con más innovación y el triple de inversión para acabar con el fracaso escolar, así como promoviendo un pacto nacional "para una generación y no para una legislatura". También defiende una selectividad única y asignatura de Constitución en toda España.En clave sanitaria, Cs garantiza unay que todos los españoles tengan los mismos derechos y servicios "vivan donde vivan", así como acabar con las listas de espera y trabajar para que "nunca más una ayuda a la dependencia llegue tarde". El sexto compromiso anunciado por Rivera, a las familias con hijos, bajar un 60% el IRPF a las personas que viven en zonas rurales para combatir la despoblación y también, poniendo como ejemplo Andalucía, eliminar el impuesto de Sucesiones u Donaciones.En materia de autónomos, el líder de Cs ha apostado porque este colectivo "tenga el mismo derecho al paro que los trabajadores por cuenta ajena", y también por ampliar la tarifa plana de autónomos a dos años, que no adelanten el IVA por facturas sin cobrar , ni paguen cuota de autónomos los dos años siguientes a tener hijos.Rivera tambiénestableciendo contratos fijos "desde el primer día" con "un nuevo modelo laboral estable que ponga fin a la precariedad" y otras medidas como premiar a las empresas que contraten más y despidan menos, así como encaminadas a acabar con el fraude. "Equipar el despido de temporales va a ser clave, esto es lo que no han hecho ni PP ni Cs", ha lamentado. Respecto a las pensiones, el líder de Cs quiere hablar "también de las de mañana", a fin de "asegurar que nuestros mayores reciben lo que se han ganado con el trabajo de toda una vida". Para ello quiere recuperar el Pacto de Toledo "presentes y futuras", y compatiblizar trabajar y cobrar el 100% de la pensión.Por último, ha explicado que Cs quiere liderar la España del siglo XXI, para que tenga, y así conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, proteger los derechos de las personas Lgtbi y defender "una Europa más fuerte para hacer frente al nacionalismo, los extremismos y el cambio climático". "Me comprometo a ser el presidente del Gobierno de los Pactos de Estado", ha añadido tras lamentar que en los 40 años de democracia este país ha estado gobernado por "profesionales de la política".También ha asegurado que si gobierna, se notarán los cambios en los cien primeros días de mandato como cree que se nota en Andalucía:, a la par que ha insistido en que, "si los que quieren liquidar España dicen que quieren a Sánchez como presidente, los que amamos a España tenemos que echar a Sánchez".Rivera ha lamentado que "tras el golpe de Estado en Cataluña", cuando ha asegurado que le "duele" cuando alguien intenta romper lo que nos une. "Me voy a dejar la piel para que nadie tenga que traspasar una frontera dentro de este país para visitar a sus familiares y amigos, nunca", ha apostillado. "El 28A haremos historia, volvamos a conjurarnos para pelear hasta el último voto, que nadie se quede en casa o seguirán gobernando Sánchez, Iglesias y los separatistas", ha apuntado el líder de Cs, que cree que pasará como en Andalucía, cuando nadie se creía el cambio de gobierno: "Quiero ver un gobierna de Cs en 13 días", ha sostenido.