Publicada el 14/04/2019 a las 15:24 Actualizada el 14/04/2019 a las 16:53

Educación infantil 'progresivamente' gratuita

Más teletrabajo y bolsas de horas

El líder del PP, Pablo Casado , ha prometido este domingosi gana las elecciones generales el próximo 28 de abril, para que afronte el, la despoblación y el "riesgo de sostenibilidad de los servicios sociales". Además, se ha comprometido a impulsar un plan con "ayudas a la conciliación", según informa Europa Press.Así se ha pronunciado en una comida mitin en Nemenzo,, —al que han asistido unas mil personas, según el partido— y en el que ha tomado también la palabra el presidente de la Xunta de Galicia,. En el acto estaban también la candidata del PP por A Coruña y responsable de Comunicación del PP,, y la candidata por Pontevedra al Congreso,Casado ha justificado este nuevo Ministerio alegando que la familia esy ha explicado que se trata de ayudar a los jóvenes para que se puedan emancipar y tener un familia, y que las mujeres que "libremente" quieran ser madres cuenten con todo el apoyo de las instituciones. Además, el presidente del Partido Popular, que es "muy importante". "Nosotros vamos a sacar adelante la regulación del teletrabajo para acabar con ese presencialismo en los puestos de trabajo", ha resaltado.Casado ha señalado que el PP abogará también por que"fomentando fiscalmente" las que apuesten por permitir que padres y madres puedan conciliar. También se ha comprometido a impulsar la educación infantil de 0 a 3 años "para que progresivamente sea gratuita y esté financiada por el sistema público".En su discurso, Casado ha pedido el voto para el PP porque, ya que, según ha dicho, en el Gobierno "no solo mandan independentistas y os proetarras de Bildu" sino también los "comunistas de Podemos". "No queremos acabar como en la época de Zapatero, queremos evitar volver a las páginas más negras de la historia reciente de España", ha proclamado.Tras subrayar que el PP "siempre" ha estado comprometido con las familias, Casado ha defendido ayudas en "la vivienda, ayudas fiscales y ayudas a la conciliación", que es "una cosa muy importante". "Nosotros vamos a sacar adelante lapara acabar con ese presencialismo en los puestos de trabajo que hace que no se pueda salir de la empresa y ocuparse de la familia cuando el trabajo se puede hacer también desde casa", ha resaltado.Asimismo, el presidente del Partido Popular ha defendido impulsar bolsas de horas en el trabajo, de forma que un día puedan "quedarse más horas" y otro día "tirar de ellas". Casado ha señalado que el PP abogará también por que las empresas "sean responsables" en la conciliación y "fomentarán fiscalmente" aquellas que apuesten por permitir que los trabajadores puedan conciliar. También se ha comprometido a"para que progresivamente sea gratuita y esté financiada por el sistema público".El líder del PP ha señalado que si gana quierede anteriores Gobiernos del PP que se plasmó en el Plan Nacional de las Familias. Según ha recordado el PP, ese plan incluía ayudas acumulables que iban desde los 600 euros hasta los 1.200 euros para todo tipo de familias (numerosas, monoparentales con más de un hijo, con miembros con discapacidad...).Asimismo, ha puesto en valor la política que hace la Xunta de Galicia con unque se puede gastar en "farmacia o ropa para los niños". También ha destacado la apuesta del Gobierno gallego por Red Madrid, una organización que ayuda con medios a las madres para que puedan tener un trabajo, vivienda o conciliar mejor. "Es una iniciativa pionera por parte de la Xunta y que yo como presidente del Gobierno también me comprometo a impulsar".