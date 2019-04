Rivera, a los que lo insultan en Errenteria: "Euskadi no es vuestro, es de todos los vascos y los españoles"

Publicada el 14/04/2019 a las 16:24 Actualizada el 14/04/2019 a las 16:54

'Frente a las cacerolas, ideas'

Así nos acosaron los intolerantes al salir del acto de campaña en Rentería, pero no pudieron detenernos porque #VamosPorLaLibertad y vamos por la democracia.

‍♂️ Agradecemos a la Ertzaintza por proteger la libertad de expresión el día de hoy. pic.twitter.com/JD8NjRCB2h — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 14 de abril de 2019

Sanciones por homenajear a etarras

Esclarecer los asesinatos de ETA

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera , ha dado un mitin este domingo en Errenteria (Guipúzcoa) en un ambiente de gran tensión, rodeado por cientos de personas que protestaban contra la presencia de la formación naranja en esta localidad. Entre insultos y abucheos, según informa Europa Press, les ha dicho: "y todos los españoles. Por eso estamos aquí".El acto, en el que también han intervenido el filósofo y escritor, la eurodiputada de UPyD y candidata de Cs a las elecciones europeas,, y el exdirector general de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha celebrado en la plaza de los Fueros en medio de un fuerte dispositivo policial. Aun así, los dirigentes, militantes y simpatizantes de Ciudadanos y los periodistas que han acudido a cubrir el acto —siempre— han hecho el corto recorrido hasta la plaza de los Fueros entre insultos, abucheos y algún escupitajo, y lo mismo cuando se han marchado. En la plaza, los manifestantes no han parado de gritar e insultar y algunos vecinos han hecho una incesante cacerolada desde sus balcones, por lo que era difícil escuchar a los intervinientes."Fascistas", "asquerosos", "españoles", "hijos de puta" y "cobardes" han sido algunos de los calificativos utilizados por cientos de manifestantes, que. También han coreado "Rivera, muérete", "Rivera, hijo de puta" o "que se vayan", y lemas políticos como "independencia", "euskal presoak etxera" (presos vascos a casa) o "faxistak kampora" (fascistas fuera). En los edificios situados en la plaza —vallada para evitar que los manifestantes se acercaban y bloqueada por ertzainas en las cuatro calles de acceso— se habían colocado lazos amarillos gigantes, además de ikurriñas y esteladas, mientras que los simpatizantes de la formación naranja, de la Unión Europea y de Euskadi. "Detrás de estas banderas", que son "símbolos oficiales" y no símbolos de "imposición y ruptura", está "vuestra libertad para insultarnos a nosotros", ha destacado mientras intentaba hacerse oír por encima del ruido constante y reivindicando la libertad de reunión y de expresión que "algunos quieren pisotear"."Frente a las cacerolas, ideas; frente a los privilegios, igualdad; frente a los gritos, diálogo", ha afirmado, advirtiendo de que en Ciudadanos no van a dejar de ir a ningún pueblo de España y van a seguir "dando la batalla al nacionalismo". Tras recordar que Errenteria es, con 19 asesinatos por parte de ETA, ha celebrado que el terrorismo finalmente fuera "derrotado". Ahora "tenemos otro problema, que es el nacionalismo", "el cáncer de España y de Europa", ha añadido.Rivera ha dirigido la mirada a la gente que estaba asomada a los balcones y les ha reprochado su intento de boicotear el mitin: "Ha quedado demasiada gente por el camino para que nos rindamos por unas cacerolas y unos lazos amarillos". En su opinión, "hay que ser cobarde para". "Lo valiente es defender la libertad", ha agregado.El líder del partido naranja ha prometido que si gobiernan, impulsarán una modificación de lapara que "se sancione a las personas y ayuntamientos que amparen homenajes a terroristas". En este punto, ha calificado de "imagen indigna para una democracia" el homenaje que se rindió el pasado marzo en Errenteria al ex preso de ETA, quien intentó asesinar al funcionario de prisiones de Martutene Juan José Baeza González. "Os pensáis que son gudaris (guerreros), pero son asesinos, no os engañéis", ha advertido.Asimismo, el presidente de Ciudadanos ha apostado por cambiar la legislación electoral para que los vascos que tuvieron que irse de Euskadi por las "amenazas" y porque "el nacionalismo les echó"en las elecciones locales y autonómicas. También ha insistido en la propuesta de exigir un mínimo del 3% de los votos a nivel nacional para que una candidatura tenga representación en el Congreso —lo que dejaría fuera a los partidos independentistas y nacionalistas— y ha arremetido contra la ley vasca de abusos policiales, que "insulta a la dignidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y, a su juicio, es inconstitucional.Por otro lado,de ETA que mataron a sus familiares, ya que todavía hay 379 asesinatos por esclarecer, y se ha comprometido a proporcionar los medios materiales necesarios a la Policía y a la Administración de justicia "para que se cierre de una vez por todas esa herida".Por último, Rivera ha apostado por una España unida y ha subrayado la importancia de tener "un Gobierno que no esté al lado de gente que no permite la libertad". "Hay que escoger entre Sánchez y los que quieren liquidar España, o Ciudadanos y los constitucionalistas", ha afirmado. Igualmente, ha dicho que él quiere que el País Vasco sea "una autonomía que trabaje remando en la misma dirección que el resto de España". ", todos somos iguales, nadie tiene un RH superior a nadie", ha manifestado.