El Vaticano obliga a procesar a 17 curas en Cataluña por "prácticas de secta y doctrina sexual dudosa", pero las diócesis sólo suspenden a cuatro

Las, que están siendo investigados por la Congregación por la Doctrina de la Fe, según han explicado fuentes de los obispados a Europa Press. Esta decisión llega después de que elimplicados por "prácticas sectarias y presuntas relaciones sexuales entre hombres y mujeres" con ramificaciones en Cataluña en relación a las actividades del SPD, que operó entre 1977 y 2017 y permitía la práctica del sexo sin considerarlo pecado, según informa El País En un comunicado este domingo, las diócesis catalanas -reunidas en la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET)- han explicado que estos sacerdotes de Barcelona y Vic están siendo investigados "en cuanto a sus opiniones doctrinales y a su aplicación en la vida cristiana". Pero no han respondido igual a la suspensión cautelar que ha ordenado el tribunal canónico de Vic:Fuentes del Arzobispado de Barcelona han explicado a Europa Press que "algunas diócesis no lo han aplicado porque está sub judice", y subrayan que la suspensión es una medida de precaución, que será el tribunal eclesiástico quien decida las medidas definitivas y que. Desde este organismo no estiman una fecha de finalización del proceso, y no prevé que haya más acusados por el mismo caso, que se investiga desde 2013.Las diócesis catalanas han pedido en su comunicadoy "preservar el derecho a la buena fama y a la presunción de inocencia" de los implicados. Aseguran que los obispados "siempre han aplicado escrupulosamente lo que establece la Santa Sede en estos casos" y que, si se descubren indicios de responsabilidad penal, lo comunicarán a la justicia ordinaria.por razones "estrictamente de orden teológico", afirma el comunicado, y la diócesis de Vic ordenó una investigación para esclarecer si alguno de sus miembros había incurrido en un delito canónico. El SPD fue suspendido tras consultar a la Congregació per a la Doctrina de la Fe y a los obispos de las diócesis de Tarragona, Lleida, Urgell, Vic, Bilbao y Velledupar (Colombia), donde tenía presencia.