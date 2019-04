El PSOE se compromete a retirar las recompensas sobre condecoraciones policiales en casos como el de Billy el Niño

Publicada el 15/04/2019 a las 17:49 Actualizada el 15/04/2019 a las 19:02

Reformas legislativas

Sobre la situación de las víctimas del terrorismo

Transparencia sobre los gastos en viajes de cargos públicos

Protección del denunciante y endurecimiento de las sanciones a puertas giratorias

"Empoderar a la ciudadanía" y dar voz a las ONGs

Revalida la promesa de quitar las concertinas de Ceuta y Melilla

Devoluciones en caliente

Planes de política exterior del PSOE

Lista de países vetados

El PSOE se compromete si gana las próximas elecciones generales aeconómicas que conllevan ciertas condecoraciones policiales a aquellos que incurran en actos "incompatibles con losy los", lo que podría aplicarse a casos como el del policía franquista Antonio González Pacheco, conocido como ' Billy el Niño ', informa Europa Press.Asícompleto que los socialistas han hecho público este lunes para los comicios del 28 de abril . En concreto, promete realizar lasoportunas para retirar las recompensas sobre condecoraciones policiales "por actos incompatibles con los derechos humanos y los valores democráticos". Aunque no hace referencia a casos concretos, con esta propuesta el PSOE responde a situaciones como la de 'Billy el Niño', que disfruta depese a estar acusado de torturas durante los años del franquismo.El ministro del Interior, Fernando, ha anunciado en varias ocasiones durante los últimos meses supara poder retirar estas condecoraciones a Antonio González Pacheco. En concreto, ha explicado que el objetivo es "establecer determinadas circunstancias o posibilidades para la retirada o pérdida" de las condecoraciones, así como "los efectivos inherentes a la misma", en referencia a la dotación económica que algunas conllevan. Sin embargo,antes de la convocatoria de las elecciones anticipadas.El programa electoral del PSOE también confirma su voluntad deque sustituya la actual ' Ley Mordaza ', con el objetivo de "reforzar lade las personas y asegurar un marco legislativo que facilite el ejercicio dely reunión pacífica". Con esto, los socialistas se comprometen a resolver la reforma quecon la convocatoria electoral y sacar adelante, "con el acuerdo de la mayoría de los grupos", un nuevo texto donde la sociedad española "sienta reflejados sus derechos y sus libertades" y donde se garantice "la protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".Pero además, hace referencia al, objeto de crítica interna en la actualidad por la falta de información de la consultoría que debe esclarecer las cantidades a percibir por policías y guardias civiles. Avanzaremos en el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en materia de equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", asegura el PSOE.También incluye el programa el compromiso de colocar cámaras de vigilancia con grabación en todos los calabozos de España "para garantizar la seguridad de los detenidos y de los policías".Además, los socialistas ponen sobre la mesa la reforma de una serie de leyes, como lapara garantizar que solo pueda prestarse "como un servicio complementario, subordinado y nunca alternativo al de la seguridad pública", sometido además a controles e intervenciones administrativas "donde se respeten plenamente los derechos laborales" de los trabajadores y de la ciudadanía. También promete la reforma de la"para su actualización y modernización" y proponer ofertas de empleo público "suficientes y adecuadas" a "la actual realidad penitenciaria y sus necesidades futuras". Otra modificación son las"para establecer claramente los derechos y obligaciones de sus miembros"; además de la reposición "de forma proporcional y graduada" de las vacantes de las dotaciones del catálogo de la Policía y la Guardia Civil.En cuanto al terrorismo, el PSOE muestra su voluntad de mantener la unidad de las fuerzas políticas en torno aly afrontar la manera terrorista desde "un enfoque integral": ámbito policial y de inteligencia, coordinación entre cuerpos policiales e internacional, legislativo o social . Además, aborda la situación de las víctimas del terrorismo y promete mejorar sus derechos ampliando los medios de prueba para, equiparando derechos entre víctimas o mejorando aspectos como indemnizaciones, derechos laborales o acceso a vivienda.Entre otras medidas que propone el programa electoral del PSOE para realizar unde lucha contra la corrupción, incluye la obligación a todos los cargos públicos de publicar los viajes que realizan con dinero público. Es un total de siete medidas en esa propuesta de Pacto de Estado, además de la, ya anunciada por el jefe del Ejecutivo.Etre esas medidas está la "obligación" dea través delrespectivo y de su. Para ello, deberán dar a conocer sus "ingresos y declaraciones de renta, bienes, patrimonio e intereses, la agenda pública, viajes realizados con dinero público y su cometido, gestión realizada, iniciativas impulsadas y propuestas presentadas o participadas".Precisamente este ha sido uno de losde la oposición durante estos meses, sobre todo el PP y Ciudadanos, que han lanzado durasa quien han acusado de utilizar el Falcon del Ejército del Aire o el helicóptero 'Super Puma' para realizar viajes privados. Así lo denunciaron Nuevas Generaciones del PP el primer día de la campaña electoral con la recreación de una agencia de viajes llamada " Falcon Viajes " en el número 53 de la Calle Ferraz, a escasos pasos de la sede socialista. Sin embargo, en las respuestas del Gobierno a las preguntas parlamentarias, se alegó que los viajes de Pedro Sánchez eran "" parade los mismos.En dicho Pacto de Estado que incluye su programa contra la corrupción los socialistas también proponen que se déal denunciante ; que se establezca un marco normativo queque cuenten con planes de prevención del fraude en los procesos de licitación pública a partir de una determinada cantidad, o regular de manera más efectiva el fenómeno de las puertas giratorias Para el asunto de las puertas giratiorias quieren fijar "con precisión" laspara las personas interesadas y endurecer las sanciones por su incumplimiento. En este contexto, plantean que lahaga públicos sus dictámenes y actúe verificando las solicitudes con margen de apreciación y como autoridad independiente. Además, quieren unade la Presidencia vacante del Consejo de Transparencia, como autoridad independiente, reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y aprobación de su Reglamento.El PSOE también quiere dary laen los procesos de toma de decisiones y promover la participación y el voluntariado desde edad temprana en la asignatura Educación para la Ciudadanía. Considera, en este sentido, que una de las claves para regenerar la política y las instituciones reside en "empoderar" a la ciudadanía, a las entidades ycomode la sociedad civil.Se trata de una medida que el Gobierno de Pedro Sánchezretirar las concertinas por unos medios "menos cruentos" al poco tiempo de llegar a La Moncloa pero que no ha logrado ejecutar el ministro del Interior,. El programa de los socialistas contempla " completar el proyecto de las obras de modernización y refuerzo de la seguridad" en la frontera de las ciudades autónomas, lo cual incluye "el" y "laporde mayor seguridad que coronarán el perímetro sin causar daño a las personas", además de la puesta en marcha de un sistema de circuito cerrado de televisión del perímetro fronterizo. Las concertinas, tal como mostraba el programa electoral del PSOE en 2016, suponen "graves riesgos para la".Posteriormente, el ministro concretó que solo se retirarían las concertinas de "las zonas más vulnerables" y avanzó que la alternativa seráde la valla precisamente en esos puntos más sensibles a los saltos hasta situarla en los 10 metros: se coronará con elementos que dificultarán el salto pero sin ser "lesivos".Interior no ha empezado todavía a retirarlas si bien la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE) está realizando los estudios preliminares para modernizar las infraestructuras de seguridad de losentre España y Marruecos.El PSOE plantea diseñar unacon los países de origen de los flujos migratorios y los de tránsito, y reivindica un sistema común europeo de asilo y la puesta en marcha de un 'Pacto de Estado por una Inmigración Segura, Ordenada y Regular'. Asimismo, se ha comprometido a abordar una reforma "en profundidad" de la Ley de Asilo y a rediseñar el Sistema de Acogida e Integración de solicitantes y beneficiarios de. También quiere modificar el actual modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y mejoraremos la protección de los Menores Extranjeros No Acompañados (), a través de una mayor colaboración entre la Administración General del Estado y lasYa en el programa electoral para las elecciones generales en 2016 el PSOE se comprometió a, de protección de la seguridad ciudadana porque, según señalaba el PSOE, "pretende legalizar las denominadas 'devoluciones en caliente' en el espacio fronterizo entre Ceuta y Melilla y el territorio del Reino de Marruecos.La devoluciones sumarias – conocidas como 'en caliente' – están, que ampara la devolución sumaria a Marruecos de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla bajo la figura jurídica del. Fue puesta en marcha en abril de 2015, con el Gobierno de Mariano Rajoy al frente. Ahora, en el programa que el PSOE ha presentado para el próximo 28 de abril, los socialistas se limitan a apuntar quesobre las denominadas 'devoluciones en caliente'" a la sentencia delPara ello señala que, "si fuera preciso" se suprimirá dicha Disposición Adicional, y se incluirán "las conclusiones del Tribunal europeo dentro de los marcos normativos y legales adecuados".El PSOE propone la aprobación de una, para dar respuesta a las situaciones de losque no han podido acceder a la nacionalidad por motivo de género o de edad tras la última modificación legislativa en esta materia. Además, apuesta por crear una, para que se estudie bajo el mismo sistema en todos los países donde ya existen programas.En su programa electoral para el 28A el PSOE asegura queprestará "especial atención" a Cuba y a "países en clara deriva autoritaria" como Nicaragua y Venezuela, en los que plantea un "proceso pacífico" que suponga "restablecer" las instituciones democráticas, la liberación de los presos políticos y el fin del "hostigamiento" a la oposición. Apuestan por "el establecimiento de una, justa, sostenible, democrática y tendencialmente supranacional".Con respecto al, el PSOE plantea promover la solución al conflicto del Sáhara Occidental cumpliendo lasque "garantizan" el derecho de autodeterminación de los saharauis. "Trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui", añade, con el compromiso dey con la, "socios claves de España". También en el área del Mediterráneo, el PSOE contemplapor los miembros de la Unión Europea. "Consideramos que la solución de los dos Estados es la única vía para garantizar una paz justa, global y duraderaentre israelíes y palestinos, con un Estado de Israel seguro y un estado de Palestina independiente, democrático, contiguo y viable", afirman.El PSOE quiere promover unpara las exportaciones de armas y equipos militares, así como la creación de "listas de países vetados" para este tipo de comercio, que deberá ser de obligado cumplimiento. En paralelo, y paracuyas empresas se puedan ver afectadas, se plantean "mecanismos compensatorios" entre todos los países de la UE.El PSOE proponepara territorios con legislaciones sociales y ambientales "laxas", y que evite la entrada de productos de empresas transnacionales que "permitan las violaciones de derechos humanos, tanto entre sus trabajadores y trabajadoras como a lo largo de su cadena de producción". A escala nacional, esto se traducirá en una