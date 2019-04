Sánchez reprueba los escraches a Álvarez de Toledo en Barcelona y a Ciudadanos y Vox en el País Vasco

Publicada el 15/04/2019 a las 22:30 Actualizada el 15/04/2019 a las 22:54

"Muchos" de sus ministros repetirán

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reprobado este lunes los, como los vividos por la número uno del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en Barcelona, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en Rentería (Guipúzcoa), o representantes de Vox en distintos actos en el País Vasco. "Siempre he creído que la democracia es incompatible con la intolerancia. Cuentan con mi reprobación" esos episodios de acoso, ha señalado en una entrevista en Antena 3 , recogidas por Europa Press.En este sentido, ha subrayado queque deje paso "a la palabra, la razón y la moderación" y ha coincidido con la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa cuando dice que "en el ejercicio de la democracia se tiene que tener el derecho a la libertad".Con respecto a Cataluña, Sánchez ha asegurado que no ve necesario reformar la Constitución para dar más autogobierno pero ha avisado de que si tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución lo hará "con toda contundencia", pero de manera "proporcional al desafío" y "con consenso". "", ha afirmado, al tiempo que ha dejado claro que lo hará de forma "proporcional al desafío que se plantee" por parte del independentismo.No obstante, Pedro Sánchez ha dejado claro quepero ha advertido de que, si los soberanistas vuelven a retomar su intento de independizar a Cataluña de España: "deben saber que yo, como presidente, actuaré con toda contundencia".Preguntado poruna vez que haya sentencia, Sánchez ha alegado que no hay ningún precedente de ningún presidente del Gobierno que se pronuncie sobre una cuestión de este tipo sin haber habido sentencia. Ha insistido también que hay dos tipos de responsabilidades, las penales que dirimirá el Tribunal Supremo con una "sentencia ejemplar" y las políticas. Sobre estas últimas asegura que la acción de los líderes independentistas merecen todo su reproche y reprobación.Por ello, ha insistido ende los que ha asegurado que hacen una labor extraordinaria, y en respetar la separación de poderes.Sánchez también ha avanzado este lunes quesi él consigue formar un nuevo Ejecutivo tras las elecciones generales del 28 de abril. Asimismo ha reiterado que su voluntad es gobernar en solitario integrando en su gabinete a independientes de prestigio. Y en su opinión, este escenario se está abriendo paso a juzgar por las encuestas.Sánchez considera que entrar a hablar deantes de que los españoles voten equivale a empezar "la casa por el tejado" y cree que llegar incluso a repartirse determinadas carteras entre los partidos es "faltar al respeto a los españoles"., por lo que no ha entrado a responder si, en ese caso, se mantendría como líder de la oposición. "Soy un corredor a punto de empezar la carrera. Aspiro a ganar las elecciones", ha señalado.