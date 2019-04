Un grupo de juristas denuncia ante la Fiscalía que la Virgen sevillana del Baratillo luce un fajín de Francisco Franco

Publicada el 15/04/2019 a las 12:31 Actualizada el 15/04/2019 a las 12:58

Podemos exige su retirada

Los representantes de la asociación Sociedad Andaluza de Juristas 17 de marzo han interpuesto el pasado viernes una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla contra la Antigua y Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad, conocida popularmente como, contra la decisión de la Junta de Gobierno de vestir la talla de María Santísima de la Caridad en su Soledad, conocida como Virgen de la Caridad,En la denuncia, la asociación señala que la exhibición pública de esta prendaque recoge penas de prisión para quien "públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias".Del mismo modo, la denuncia apunta quela exhibición pública "en lugar del máximo honor" de una prenda militar que será "paseada por la ciudad" como objeto de "suprema devoción", por lo que el tipo penal se cumple "al pertenecer dicha prenda al dictador que accedió ilegítimamente al poder a raíz deldebe entenderse que el enaltecimiento se refiere al autor de numerosos delitos de lesa humanidad, cometidos con ocasión de un conflicto armado contra numerosas personas en razón de su ideología, religión o creencias".Asimismo, la asociación de juristas añade en su denuncia que la exhibición del fajín ", cuyo objeto social se centra en el culto a unas imágenes", y en esa línea, agrega que "la inclusión de elementos de apología del autor de un delito de lesa humanidad no guarda ninguna relación con las creencias religiosas que se van a manifestar en público". Por último, la denuncia ante el Ministerio Público recoge que la exhibición de este fajíntoda vez que la Hermandad del Baratillo ", ni es una asociación creada para tal fin, de modo que la glorificación de la figura del dictador a través del ensalzamiento de las prendas que lo identifican como militar no pretende difundir ninguna idea más allá del enaltecimiento de su figura".El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía,, ha reclamado el cumplimiento de lay Democrática de Andalucía, ante el asunto del fajín de Franco.En rueda de prensa, Pérez Ganfornina ha defendido que "la ley está para cumplirla" y que. Además, se ha mostrado convencido de que los hermanos de esta hermandad "no se sienten representados por símbolos franquistas", por lo que entiende que "se buscará una solución" para cumplir con la ley.