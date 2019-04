Ciudadanos aplicaría "de forma inmediata" el 155 en Cataluña y actualizará los delitos de sedición y rebelión

Publicada el 16/04/2019 a las 10:01 Actualizada el 16/04/2019 a las 10:23

Reforma laboral para la economía digital y plan de choque contra el fraude

El partido de Albert Ribera anuncia en su programa electoral, que ha hecho público este martes [ ver aquí ], que si gobierna aplicaría "de forma inmediata", al tiempo que actualizará los delitos de rebelión y sedición y reforzará la Ley de Seguridad Nacional para obligar a los Mossos a defender la Constitución."Aplicaremos el artículo 155 hasta asegurar el restablecimiento de la Constitución en Cataluña para garantizar la convivencia entre todos los catalanes, así como el respeto a las leyes y las sentencias judiciales", afirma la formación naranja en su "compromiso con los españoles", que es como ha llamado al programa electoral. Ciudadanos dedica una parte de su programa a "", en la que deja claro que no pueden tolerar por más tiempo que "Torra y los separatistas utilicen las instituciones públicas para sembrar el odio y el enfrentamiento entre los catalanes".Por eso, se comprometen a aplicar "el artículo 155 de forma inmediata" para garantizar la convivencia en Cataluña, la neutralidad de los espacios públicos y el acatamiento de la Constitución por parte de la Generalitat. Además, se comprometen a mejorar los instrumentos para ", como el que afirman que dieron los separatistas catalanes en otoño de 2017, con el fin de liquidar la Constitución y vulnerar los derechos fundamentales de millones de catalanes.Con el fin de evitar este tipo de situaciones, Ciudadanos prometeen el Código Penal y también la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Estabilidad Presupuestaria para asegurar que la labor de los Mossos d'Esquadra "responde a la defensa leal de la Constitución y que no se destina ni un sólo euro de dinero público a financiar ninguna actividad vinculada al procés separatista". Ciudadanos plantea también en su programa electoral elal tiempo que propone implantaren las cotizaciones por desempleoy mantengan plantillas más estables en cada sector.En concreto, sobre la contratación, aboga porespecíficasAsimismo, la formación de Albert Rivera apuesta porque todos los trabajadores tengan, para lo que propone seguir el modelo de la, creando una cuenta personal para cada trabajador que financiará estos derechos desde el primer día de trabajo. El trabajador podrá retirar el dinero de esta cuenta en caso de desempleo, movilidad geográfica dentro de la misma empresa, o en el momento de su jubilación como complemento a la pensión a la que tenga derecho.El partido naranja insiste también en su propuesta de establecer un complemento salarial garantizado para luchar contra la, empezando por los trabajadores jóvenes, y aboga por hacer compatible un trabajo asalariado con el cobro del 100% de la pensión de jubilación.Cs pone también el foco en el autoempleo planteando lo que denomina unen el que se incluyen medidas como la ampliación a dos años de la tarifa plana para los nuevos trabajadores por cuenta propia y para los autónomos societarios que gestionen una pyme; el fin del adelanto del IVA en las facturas no cobradas;con ingresos reales inferiores al salario mínimo anual, y el derecho a cobrar el paro en las mismas condiciones que los trabajadores asalariados y a no tener que pagar cotizaciones en los dos años siguientes a laEste plan también ofrece la posibilidad a los autónomos de que se compute toda la vida laboral para el cálculo de su pensión; la compatibilidad de su actividad con el cobro del 100% de la pensión de la jubilación, contraten o no a un trabajador, y, entre ellas un régimen sancionador para quienes incumplan los plazos legales de pago.Al mismo tiempo, la formación naranja se compromete a diseñar "un verdadero mecanismo de segunda oportunidad", flexibilizando los requisitos para acceder al perdón judicial de lasa todos los deudores de buena fe y permitiendo que este perdón se extienda a las deudas con Hacienda y la Seguridad Social.En materia de pensiones, Cs asegura en su programa que propondrá una solución para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, aunque no precisa la fórmula. Lo que sí dice es quepara buscar el consenso sobre una reforma que permita mantener el poder adquisitivo de las pensiones y garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.Aboga además poren toda España para luchar contra la exclusión social, fijando unos requisitos comunes para todas estas prestaciones y estableciendo su financiación conjunta por las comunidades autónomas y el Estado.Cs apuesta además por reformar la legislación laboral para adaptarla a la realidad de la, introducir seguridad jurídica en estas actividades y garantizar la protección social del trabajo en las nuevas plataformas digitales.Al mismo tiempo, se propone impulsar un plan de choque contra el fraude laboral recurriendo para ello a herramientas tecnológicas como el; implantar en los servicios públicos de empleo un sistema de perfilado estadístico y orientación laboral individualizada para adecuar la formación a las necesidades de cada desempleado, y poner en marcha un sistema de matching nacional, con datos públicos y con la colaboración del sector privado, para cruzar la oferta y demanda de empleo y facilitar así la búsqueda de empleo.El partido de Rivera asegura además que, poniendo la formación directamente en manos de los desempleados con "cheques-formación" que les permitirán elegir libre y voluntariamente dónde y en qué quieren formarse.