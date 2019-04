¿Fraga se afiliaría a Ciudadanos? El candidato 'naranja' por Lugo defiende "sus ideas" y sostiene que el actual PP ya "no representa" a su fundador

Publicada el 16/04/2019 a las 17:14 Actualizada el 16/04/2019 a las 17:56

Cs pretende "modernizar la Administración"

El candidato de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Lugo, José Manuel Blanco, ha reivindicado "el ideario, las ideas y el trabajo" del expresidente de la Xunta y Manuel Fraga Iribarne , y ha asegurado que el actual PP "no representa las ideas que él defendía", informa Europa Press.Así lo ha señalado este martes Blancosituado en el ayuntamiento lugués de Vilalba, donde ha indicado que el expresidente popular "no habría consentido la corrupción del PP , ni estaría de acuerdo con la con Pablo Casado al frente ".José Manuel Blanco, que fue militante del Partido Popular y"al sentirsecon los casos de corrupción y con la línea política actual", ha alabado el "sentido de Estado" de Manuel Fraga "durante 15 años de servicio público a su tierra" y sumarse al partido naranja porque, según ha dicho, "bajo el paraguas de Ciudadanosy el PP no representa hoy en día las ideas que defendía Manuel Fraga".El candidato de Ciudadanos ha indicado que, como él, "Fraga era un constitucionalista y un autonomista convencido, defensor de reformas como la conversión del Senado en una Cámara de representación territorial". ", por lo que o se reforma o se suprime", ha apuntado Blanco, quien ha lamentado que el exalcalde vilalbésacabase de senador ya que, a su juicio, "estorbaba en Vilalba y lo mandaron al Senado con un sueldo de 5.000 euros al mes". En este sentido, ha denunciado que Criado "solo presentaseque estuvo de senador". "Fraga no permitiría cosas como estas", ha añadido el candidato de Ciudadanos.José Manuel Blanco ha explicado, además, que le partido naranja lleva en su programa, así como otras medidas que pretenden "modernizar la Administración del Estado, eliminar, luchar contra la corrupción yentre las distintas autonomías para garantizar laentre los españoles". "Pido el voto para Ciudadanos a todos aquellos que piensen que las ideas de Don Manuel Fraga no están representadas en este. En Ciudadanos no vamos a fallar. Representamos el progreso, la regeneración, la honestidad y la lucha por el rural", ha sentenciado.