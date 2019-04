El PSOE reclama "convivencia" y Podemos alerta contra un pacto de Sánchez con Ciudadanos

Publicada el 16/04/2019 a las 23:30 Actualizada el 16/04/2019 a las 23:43

La candidata del PP por Barcelona,, ha sido la encargada de abrir este martes el debate a seis organizado por RTVE y lo ha hecho asegurando que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, no es una persona decente. Ciudadanos, representado porpor su parte, ha tildado al jefe del Ejecutivo de "peligro público" y ha tendido la mano al PP, Unidos Podemos conse ha erigido como la única formación que puede impedir la pérdida de derechos y el representante de ERC,, ha alertado contra el "bloque real" que "quieren" formar PSOE y Ciudadanos.El debate entre candidatos de los seis partidos con grupo parlamentario propio en el Congreso ha comenzado con un minuto en el que cada uno ha podido para defenderLa representante conservadora ha comenzado lamentando que el debate que se celebre no sea un cara a cara entre Pedro Sánchez y el candidato del PP, Pablo Casado. A su juicio, el jefe del Ejecutivo quería evitar este formato porque prefería un debate en el que estuviera presente Vox y "jugar al divide y vencerás". "No ha querido un debate a dos porque Sánchez es un vanidoso útil del separatismo y un hombre de coraje discutido y discutible", ha advertidopara acusarle a continuación de no ser una persona "decente", citando expresamente que esta acusación la había realizado Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en el 'cara a cara' que mantuvieron ambos en la campaña de las elecciones generales de 2015.La, ha evitado responder a esta acusación y ha defendido su voluntad de hablar "de la política de las cosas", presentando un proyecto "de tolerancia y convivencia". La candidata socialista ha sostenido la necesidad de unas instituciones "ejemplares", un crecimiento "robusto y sostenible" de la economía, bienestar social y servicios públicos.Mientras,, ha avisado de que si tras las próximas elecciones gobierna la derecha el país irá "a peor" y perderá "derechos asentados". Y ha avisado de que esto sucederá tanto con un tripartito de PP, Ciudadanos y Vox como con un pacto de PSOE y Ciudadanos, "que también es de derechas". Frente a estos acuerdos, ha erigido la influencia de Podemos para regular la factura de la luz o los precios de los alquileres y se ha dirigido principalmente a los indecisos: "Tenemos muchos defectos, pero a nosotras no nos compran".Por su parte,ha alertado de que el presidente del Gobierno es un "peligro público" y por eso ha "tendido la mano" al PP para sumar una alternativa. Sin embargo, no ha excluido a los 'populares' de sus críticas al acusarles de haber "pactado siempre con el nacionalismo", igual que el PSOE, mientras a algunos políticos se les "agrede, insulta y amenaza" en algunos territorios.La situación de Cataluña ha sido puesta sobre la mesa por, quien ha comenzado denunciando la "anomalía" que supone que no pueda participar en el debate el candidato de su partido, Oriol Junqueras, quien está en prisión provisional. Pero además, ha alertado de que el pacto "real" que habrá tras el 28A será el de socialistas y Ciudadanos, que "no hablan entre ellos pero es lo que quieren". Y ha criticado que algunos partidos quieran volver a aplicar el artículo 155, lo que cree que sería "tremendamente nocivo" para los catalanes independientemente "de la bandera que tengan en el balcón o el corazón".Por su parte,ha querido alejarse de la "polaridad" y ha dicho estar abierto "al diálogo, la negociación y el acuerdo". Pese a ello, ha dejado claro que su formación se opondrá a "la involución política y de derechos sociales" y también a quienes intenten recortar el autogobierno.