Publicada el 16/04/2019 a las 13:24 Actualizada el 16/04/2019 a las 14:03

No consta que se recurriese el archivo

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la querella interpuesta por Izquierda Unida , el Partido Comunista de España y el foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas contra el, porque entiende que los hechos ya se investigaron en la Audiencia Nacional y se archivaron por falta de indicios de criminalidad.En concreto, la iniciativa de IU se dirigía contra el rey emérito, pero también contra la propia Corinna, el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo , el director general del; y el empresario J, entre otros, por un total de 13 delitos que incluían organización criminal, malversación o tráfico de influencias.La querella, presentada el pasado mes de febrero, se amparaba en el audio de una conversación entre Villarejo, Villalonga y Larssen en la que ella apuntaba que el rey emérito tenía dinero en Suiza, utilizaba testaferrosy había cobrado comisiones por su intermediación en la adjudicación del AVE a La Meca a una UTE Española.La Fiscalía del Supremo se pronunció contra la admisión a trámite, pues, que apuntaban en su opinión, indicios "extremadamente débiles" que sólo podrían derivar en una investigación prospectiva y por tanto ilegal, sobre una persona además, el rey Emérito, que en las fechas en que se habrían producido los hechos era inviolable.Ahora, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, el Supremo argumenta además que, en relación a la quinta de las piezas separadas del caso Villarejo que se instruye en la Audiencia Nacional y que fue sobreseída en septiembre de 2018.Aquella línea de investigación, incoada a partir de los mismos audios,, tal y como razonaba el entonces juez instructor, Diego De Egea, que daba además la razón a la Fiscalía Anticorrupción, partidaria del sobreseimiento."Porque se acordó su, es obvio que en dicho procedimiento penal no se elevó a esta Sala ninguna exposición razonada en la que se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado y particularmente, contra S. M. el rey Juan Carlos", concluye el Tribunal Supremo.Añade en esta línea que "el órgano jurisdiccional que investigó los hechos no encontró; no constando que la resolución en la que se acordó el archivo fuera recurrida"."Constatada esta realidad, el principio de seguridad jurídica no puede amparar que el desacuerdo contra ella y particularmente, contra el auto de sobreseimiento provisional se traduzca en la presentación -en el ejercicio de la acción popular- de una nueva querella por los mismos hechos, pretendiendo la incoación de otro proceso penal ante un órgano jurisdiccional distinto, en el que se pueda obtener un resultado más acorde con las propias pretensiones u opiniones", añade.Para Izquierda Unida y el resto de querellantes, la cuestión era que la Audiencia Nacional no es competente para investigar al rey emérito, aforado. Sin embargo, la Sala dice que esto no invalida su decisión de rechazar la iniciativa, ya que el instructor, de haber visto indicios, habría practicado las diligencias necesarias paray dar traslado después al Supremo,