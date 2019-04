La Junta Electoral deja en suspenso el debate de Atresmedia por la presencia de Vox

Publicada el 16/04/2019 a las 16:20 Actualizada el 16/04/2019 a las 16:58

La Junta electoral debería obligarnos a todos los candidatos a la presidencia a debatir en la televisión pública, al menos dos veces. Vetar a candidatos en la privada es absurdo. Hay que legislar ya para hacer los debates de candidatos obligatorioshttps://t.co/M9qh8qgkD1 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 16 de abril de 2019

La(JEC) ha decidido dejar en suspenso el debate que estaba previsto en Atresmedia el próximo martes 23 de abril, al no respetar la proporcionalidad entre las fuerzas políticas, e incluir a Vox. En este sentido, las exigencias de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para las televisiones son las que contenidas en el artículo 66 sobre las garantías de respeto a los principios deinformativa por los medios de comunicación en periodo electoral. En concreto, en el punto dos señala: "Deberán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes".Junts per Catalunya, PNV y Coalición Canaria recurrieron en su momento ante la Junta Electoral el formato del debate. Ahora la JEC estima que Voxque establece la ley electootra propuesta y modifique el formato si no quiere que finalmente sea suspendido.Días pasados, y ante las protestas de los profesionales de RTVE por la negativa de Pedro Sánchez a comparecer en el debate propuesto por RTVE entre PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, sin incluir a Vox, la vicepresidenta Carmen Calvo explicaba que el candidadto socialista a la Presidencia del Gobierno "quería debatir con Vox y eso no puede hacerse en la televisión pública". "Me parece que eso es bastante fácil de entender. Nosotros estaremos en los debates que haya en Radio Televisión Española”, señalaba.De hecho, en la noche de este martes tendrá lugar un debate a seis en TV1 con los cuatro partidos principales, más ERC y PNV, pero en el que no participaran los números uno al Congreso, a excepción de los representantes de estas dos últimas fuerzas.La primera reacción de los implicados ha partido del líder de Podemos,, que ha escrito en su cuenta de Twitter. "La Junta electoral debería obligarnos a todos los candidatos a la Presidencia a debatir en la televisión pública, al menos dos veces. Vetar a candidatos en la privada es absurdo. Hay que legislar ya para hacer los debates de candidatos obligatorios".