Nueva 'denuncia falsa' de Vox y ya van 12: el Supremo inadmite la querella contra Torra por sus declaraciones sobre la 'vía eslovena'

Publicada el 16/04/2019 a las 12:52 Actualizada el 16/04/2019 a las 14:22

Contra los alcaldes y el procés

El partido de extrema derecha Vox vuelve a chocarse contra la justicia. Este viernes, el Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella interpuesta por la formación ultra contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de provocación, conspiración o proposición para la rebelión por las declaraciones que el líder del Ejecutivo catalán hizo en defensa de la denominada vía eslovena. En opinión del Alto Tribunal, las afirmaciones que Torra hizo en Bruselas el pasado mes de diciembre –"Los eslovenos lo tuvieron claro. Decidieron determinarse y tirar hacia delante en el camino de la libertad con todas sus consecuencias hasta conseguirlo"–En un auto fechado el pasado 1 de abril, los magistrados señalan que "la expresión de una opción política teórica por el modelo esloveno, puede parecer disparatada, irritante e imprudente en Cataluña, pero queda amparada por la libertad de expresión y aún más, en el contexto de la retórica con la que algunos políticos se expresan ante los medios de comunicación, pues es evidente que la expresión de opinionesque encuentra prácticamente su único límite en la protección del honor y la integridad moral frente a la burla, el escarnio o la degradación intolerables".El Supremo también ha analizado si el llamamiento del querellado a seguir la vía eslovena está relacionado, como exponía la querella, con determinadas acciones de los CDR o con varios mensajes difundidos en Twitter. En este sentido, señala que no se trata solo de ver si guardan vinculaciones, sino de si están unidos por una relación tal que permita hablar de provocación (mínimamente eficaz como para inducir a la acción) o proposición a una o más personas para cometer un delito. Sin embargo, el Supremo concluye que "en la querelladerivadas de "opiniones y mensajes" emitidos por distintas personas "sin relación laboral, profesional, jerárquica o de otro tipo entre sí o con el querellado".Además, sostiene que no se pueden subsumir los hechos en los tipos penales por los que se formula la querella porque eso presupondría "más allá de la expresión de ideas políticas por descabelladas que puedan resultar, acciones concretas que se encaminen al alzamiento público y violento con las finalidades y objetivos típicos de subversión del orden constitucional o segregación de una parte del territorio". "La mera mención del precedente de Eslovenia desvinculada de acciones o decisiones concretas ulteriores del mismo querellado", sentencian los magistrados.Es la segunda vez que la justicia da carpetazo a una querella de Vox contra el president de la Generalitat. El pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inadmitió a trámite la querella que la formación ultra interpuso contrapor varios tuits y artículos escritos en 2012 en los que afirmaba, entre otras cosas, que "los españoles solo saben expoliar" y en los que calificaba a los rivales políticos de "bestias", "carroñeros" o "víboras". En opinión de los magistrados, están "amparados" por la libertad de opinión y expresión "por desabridas e incluso supremacistas que se consideren" las afirmaciones.Con el carpetazo de este martes, ya son 12 las querellas planteadas por Vox contra adversarios políticos que la justicia archiva o desestima. Una de ellas es la presentada contra el actual presidente del Gobierno,, por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y contra la propiedad intelectual por haber utilizado, supuestamente, trabajos de otros autores en su tesis doctoral sin citarlos. El pasado mes de febrero, el Supremo la inadmitió a trámite señalando que "la mayor o menor originalidad de una tesis, su valor dogmático y, en fin, lo verdaderamente innovador de su contenido, son cuestiones que han de ser evaluadas en el ámbito académico y totalmente ajenas al derecho penal". Este martes, el Alto Tribunal confirmó definitivamente el carpetazo al rechazar un recurso interpuesto por Vox.Pero la de Sánchez no es la única querella de Vox que ha sido archivada sin ni siquiera entrar a investigar por parte de la justicia. Su antecesor en el cargo,, también fue objeto de una de las acciones judiciales de la ultraderecha, que en 2017 acudió al Supremo contra él al entender que estaba haciendo "dejación de funciones" por no aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y no ordenar la detención del entonces president Carles Puigdemont. El Alto Tribunal inadmitió en febrero de 2018 la querella, en la que Vox acusaba a Rajoy de cuatro delitos: dejación de funciones, desobediencia, denegación de auxilio judicial y omisión del deber de impedir y perseguir delitos.Vox también se ha querellado sin éxito contra el líder de otro de los cuatro grandes partidos nacionales: el secretario general de Podemos,. Lo hizo en mayo de 2016, cuando acusó a Iglesias ante un juzgado madrileño de blanqueo de capitales, delitos electorales y "delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado", según informó la formación ultraderechista en un comunicado. La querella pretendía que la justicia investigase la presunta financiación de Iglesias y Podemos por parte de Venezuela a través de un paraíso fiscal, una supuesta información que publicó Okdiario. Pero la jueza consideró que las "sospechas" planteadas por Vox en su escrito eran insuficientes para comenzar un proceso. Según el auto, los artículos periodísticos que utilizó el partido para su querella no aportan ningún elemento que sustente las afirmaciones realizadas.De igual manera, la ministra de Justicia,, también se ha visto acusada en los tribunales por Vox, en su caso por prevaricación al haber decidido que el Estado no costee la defensa del magistrado instructor del caso del procés catalán, Pablo Llarena, en la demanda que varios exconsellers de la Generalitat presentaron contra él en Bélgica. A finales del pasado diciembre, el Supremo decidió no admitir la querella.Las querellas de Vox también han llegado a la esfera de la política municipal, ya que ha llevado a los tribunales a varios alcaldes. El más conocido de ellos es el regidor valenciano, que vio cómo el mes pasado la justicia archivaba la querella que pesaba contra él por haber cedido un muro en la pared de un solar para que un artista pintase un mural en el que pedía la puesta en libertad de los ocho jóvenes de Alsasua condenados por terrorismo. Vox acusaba a Ribó de un delito de odio, pero en su auto el juez criticó que "la denuncia apenas cumple los mínimos requisitos para ser considerada como tal porque, su sucintísimo relato fáctico, de tan solo diez líneas, apenas permite hacerse una idea de las conductas cuyo acaecimiento pretende dar noticia".El partido de extrema derecha también se querelló contra la alcaldesa de Girona,, por el cambio de nombre de la Plaza de la Constitución de Girona por el de Plaza 1 de octubre. Sin embargo, de nuevo, Vox chocó contra la justicia. El TSJC decidió ni siquiera entrar a investigar e inadmitirla.En relación con Cataluña, también se ha inadmitido una querella del partido de extrema derecha contra la. Asimismo, la justicia también ha rechazado investigar las demandas contra Puigdemont, varios de sus consellers y el abogado Gonzalo Boyé por delitos de rebelión y alternativamente sedición, contra la paz e independencia del Estado, prevaricación judicial, usurpación de funciones, falso testimonio, falsedad documental y estafa procesal. E igualmente ha sido inadmitida la querella contra elque admitió la demanda de Puigdemont contra el magistrado español Pablo Llarena.