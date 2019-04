Álvarez de Toledo y María Jesús Montero se encaran por Cataluña: "Repita conmigo, no vamos a indultar golpistas"

Rufián: "Golpsita era Tejero y posiblemente te vote a ti"

"Jamás he dicho 'España nos roba'"

Álvarez y Arrimadas atacan a Rufián por Cataluña y al PSOE por su "catastrófico" modelo económico andaluz

"Conmueve ver a ERC defender la Constitución"

Rifirrafe por la reforma de los delitos sexuales

Para María Jesús Montero, el PP no puede dar "ni una lección de economía" y que no tiene más propuesta que "meterse con el PSOE y con Andalucía". "No hable usted en nombre de Andalucía, que parece que estoy escuchando a Quim Torrra", se ha sumado a la crítica Inés Arrimadas, reprochando a los socialistas el coste del "populismo" y de los llamados "Cayetana Álvarez de Toledo, que ha defendido bajadas generalizadas de impuestos, ha insistido en que el PSOE es "una máquina de destrucción de empleo" y que encarna la "filosofía" de que el dinero público no es de nadie y que es fácil saltarse el presupuesto y que 1.200 millones "se ponen o se quitan" sin problema."El dinero público es de todos", se ha defendido la ministra ante el ataque de su contrincante del PP, recordando que no es de los corruptos y que el llamado milagro económico del PP ha acabado con el exvicepresidente económico Rato en la cárcel. También ha afirmado que las propuestas económicas de PP y Ciudadanos "van dirigidas a beneficiar a las rentas altas".En el debate económico ha terciado también Rufián, defendiendo el fin de las puertas giratorias, la lucha contra "como la morosidad que castigan a Pymes y autónomos, la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 y la prohibición de amnistías fiscales, para acabar demandando el cumplimiento de la Constitución en capítulos como el reparto justo de la riqueza."Es conmovedor verle invocar la Constitución --ha replicado Álvarez de Toledo--.¿Por qué hace políticas para España. Incumplen la Constitución y ahora esas propuestas no valen nada en su boca. ¿No lo entiende?"."Pero si en Cataluña violaron todos los artículos de la Constitución, del primero al último –ha añadido Arrimadas–. Yo he sufrido las propuestas de ERC en Cataluña y las peores listas de espera y quien tiene más chiringuitos es Cataluña. Lecciones de moralidad de los que dicen que España nos roba...".Por su parte, Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos, ha reiterado la necesidad de bajar el IVA en productos de primera necesidad como alimentos, higiene femenina, luz y gas, y a cambio subir la fiscalidad a bancos y grandes empresas.Por su parte, Aitor Esteban, del PNV, ha avisado del "de ralentización económica, y ha pedido estabilidad institucional, tocar la regla de gasto para poder emplear el superávit, establecer un déficit diferenciado según las comunidades, y garantizar a Euskadi un marco propio de relaciones laborales y dando prelación a los convenios autonómicos o provinciales.La reforma de los delitos sexuales ha eclipsado esta noche el bloque dedicado a la política social dentro del debate a seis celebrado en TVE cuando la cabeza de lista del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cuestionado que todo lo que no sea un sí es un no, tal y como plantea la reforma socialista. La respuesta más contundente a esta afirmación ha llegado de la mano de la número dos de Unidas Podemos por Madrid,que le ha reprochado que "ponga en duda" cuándo se viola a una mujer."El consentimiento afirmativo. Dice (su programa) "que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso?. ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no? Una duda ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?", ha preguntado a la cabeza de lista del PSOE por Sevilla, María Jesús Montero, que ha respondido: "No es no. No es no, sobre todo, en el consentimiento femenino".Irene Montero, por su parte, ha pedido a las mujeres que vayan a votar el 28 de abril porque. "Como gobierne la derecha ya vemos lo que va a ocurrir, cuando una mujer quiere abortar le van a decir "tenías que haber pensado más lo que llevas dentro"; cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo para decirte "hombre querida no es para tanto, yo no digo que sí todo el rato, todas las veces, yo no digo que sí hasta el final", ha afirmado.Igualmente, ha añadido que en este país las mujeres han dicho "" que "solo sí es sí" y eso, a su juicio, tiene que pasar a la ley. Para la candidata popular, esta afirmación es acusarla de justificar una violación. "Usted me está acusando de justificar una violación", ha dicho al tiempo que le ha retado a repetirlo. Montero entonces ha subrayado que no se puede poner en duda cuando se viola a una mujer y ha sugerido a Álvarez de Toledo que vaya a los tribunales, algo que no ha descartado.La conservadora ha acusado de "indignos" a Podemos, al que atribuye haber llevado al feminismo a una lucha "" que enfrenta a hombres y a mujeres, un reproche que también ha realizado contra los socialistas. Además, ha asegurado que ni todas las mujeres son víctimas ni todos los hombres violadores. Finalmente, ha insistido en que Montero repitiese su afirmación, pero ésta ha preferido dedicar el tiempo restante a sus propuestas.Por su parte, María Jesús Montero ha defendido la reforma del Código Penal que plantean los socialistas. "Para intentar que no se produzcan situaciones como la que usted a referido con muy poco respeto", ha dicho aludiendo también a Álvarez de Toledo.En la misma línea, la ministra ha señalado que hay que ser capaz "de que no se vuelvan a repetir intervenciones como la de Álvarez de Toledo". "El feminismo no es lo contrario al machismo. El feminismo persigue la igualdad real", ha apuntado.Tampoco ha gustado la afirmación al número dos de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, quey ha pedido que la revise. "Te lo digo como hombre. No es no. Un silencio es un no", ha subrayado. Por su parte, Aitor Esteban, cabeza de lista del PNV, también se ha mostrado a favor de reformar el Código Penal para evitar sentencias como la de La Manada.Inés Arrimadas, por su parte, ha apuntado que lo que no van a hacer desde Ciudadanos es aceptar lecciones de igualdad de mujeres que lo que quieren es echar a miles de algunas mujeres de la manifestación del 8 de marzo o que se creen que sólo ellas pueden hablar de la igualdad. "De hecho yo creo que hay partidos políticos como el partido comunista quecuando gobierna el comunismo son las líderes de los partidos comunistas y no las mujeres que trabajan fuera de la política", ha señalado.