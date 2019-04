El mensaje que Vox no quiere que leas: en público muestra su indignación por ser excluido del debate, pero en privado dice que les viene bien

Publicada el 17/04/2019 a las 09:54 Actualizada el 17/04/2019 a las 11:29

La Junta Electoral permite a Junqueras, el golpista, hacer debates desde la cárcel. Y el mismo día impide que VOX participe en el debate televisado, porque sabían que íbamos a ganarlo.

Ya ni disimulan: primero intentaron la manipulación de nuestro mensaje en los medios... — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 16 de abril de 2019

A través del grupo de Whatsapp donde se encuentran los periodistas que cubren la información de Vox, el partido ultra difundió por error un mensaje en el que alecciona a sus cargos sobre la estrategia comunicativa que deben seguir cuando sean preguntados por la exclusión de la formación en el debate electoral de Atresmedia.Según adelantó este martes Onda Cero , el mensaje enviado por error es el siguiente: "Cuando nos pregunten por el debate, aunque sea off the record (declaraciones que no se publican), trasladamos nuestro gran cabreo porque íbamos a ganar ese debate. Nada de decir que nos viene bien [quedar excluidos]".Tal y como aclara la emisora, ese mensaje fue enviado por la mano derecha de Abascal,, a otro de los hombres clave en la campaña del partido, el vicesecretario de comunicación,En público, sin embargo, el líder de la formación ultra,, se ha esforzado en mostrar enfado. Así, en un mensaje en Twitter publicado hace unas horas, cargaba contra la decisión de la Junta Electoral.