García Castaño apunta que Gómez Gordo se hizo con los discos duros de Bárcenas antes que él en la operación 'Kitchen'

Publicada el 17/04/2019 a las 17:39 Actualizada el 17/04/2019 a las 17:40

El apunte de Rosalía Iglesias

Dudas sobre las posibles copias

El ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, señaló en su declaración ante el juez y los fiscales Anticorrupción del ' caso Villarejo ' que si bienpara tratar de encontrar información , no halló los discos duros que buscaba y planteó que el comisariopodía haberse hecho con ellos, según informan fuentes jurídicas a Europa Press.García Castaño está investigado por su presunta pertenencia al clan "parapolicial" que lideró durante años el, con quien según la instrucción, habría venido colaborando de forma "estable" en contextos como la 'operación Kitchen', ejecutada dentro de la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino a partir de 2013 y, como los que se usaron para captar de confidente al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Preguntado por este operativo en su declaración como investigado el pasado 26 de marzo en la Audiencia Nacional, Garcíacontrolado desde la Secretaria de Estado de Seguridad que dirigía Francisco Martínez, tal y como avanzó la SER y confirmaron a Europa Press en fuentes jurídicas. Añadió además quediscretamente en uno de los inmuebles de Bárcenas, un estudio, según publicó El Independiente, para buscar esa información que de acuerdo a los investigadores, eran papeles sensibles sobre la financiación del PP quedel partido.Sin embargo, según detalló en su declaración, en aquella irrupción García Castaño no encontró lo que buscaba, unos, ya fuese para sí mismo o para el partido, cuya contabilidad llevaba años gestionando. Su explicación ante el juez y los fiscales fue quey en su labor de confidente, consiguió los discos duros y se los entregó a Andrés Gómez Gordo Este policía era, pues trabajaba como asesor de seguridad para la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP,. Conocía a Ríos porque ambos coincidieron en la Comunidad de Madrid y según el chófer, fue quien le captó a razón de 2.000 euros al mes para el espionaje a Bárcenas, versión que Gómez Gordo matizó al apuntar según eldiario.es, que se limitó a presentarle a Villarejo.Sea como fuere, la versión de García Castaño es que en este contexto de relación entre ambos, si Ríos se hizo con los discos duros, se los habría entregado a Gómez Gordo, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.sobre los hechosen aquel operativo que ha trascendido, unosde la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias , fruto de las visitas a su marido en prisión. Difundidos por El Mundo y ya, incluyen un apunte que dice: "Sergio (Ríos) ha creado a través jefe Presidencia Cospedal disco duro . Muertos de miedo en el PP".El propiofue convocado de nuevo a la Audiencia Nacional para responder por este asunto, pero de acuerdo a las fuentes consultadas por Europa Press,del interrogatorio.Deberá sercuando vuelva a ser llamado a declarar a la Audiencia Nacional. El comisario ha comparecido dos veces ante el juez, pero. Está investigado por malversación y se encuentra en libertad sin medidas cautelares.La existencia de los discos duros no se pone en duda, pues el propio Bárcenas en una declaración frente al juez que investiga la '' ironizó ante los investigadores sobre este tema yde una vez por todas. Se trataría de copias del contenido de los ordenadores que utilizaba , Génova 13, los mismos que fueron destruidos en un caso que sentará en el banquillo en el mes de junio al propio partido.Sí, si realmente Gómez Gordo los recibió o fue García Castaño quien interceptó el material y si en cualquier caso, acabó pasando por las manos de Villarejo, ya que de ser así, cabe la posibilidad de que guardase una copia entre los miles de archivos que se le intervinieron a su detención en 2017, parte de los cuales está aún por analizar.