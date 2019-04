La prohibición del debate a cinco distorsiona la estrategia de Sánchez y facilita a Vox presentarse como “víctima”

Publicada el 17/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 16/04/2019 a las 21:55

El victimismo de Vox

La Red de Colegios de Periodistas defiende que el interés periodístico prevalece en la organización de un debate y propone revisar la ley electoral. También respalda la queja de los consejos de informativos de RTVE por el rechazo a debatir en la TV pública @atresmediacom @CdItve — Red de Colegios Profesionales de Periodistas (@CGPeriodistas) 16 de abril de 2019

La Junta Electoral Central (JEC), en aplicación de la Ley Electoral y de una instrucción aprobada en 2011 en relación con la proporcionalidad a la que están obligadas las televisiones privadas,—PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox— que el grupo de comunicación Atresmedia —Antena 3 y La Sexta— había programado para el próximo martes.El acuerdo de la JECde hacer que su candidato tuviese enfrente a los candidatos de las tres derechas —Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal— de manera que se visualizase la alianza a la que, según todos los sondeos, están obligadas para impedir un Gobierno socialista.” de una “persecución” que “ha pasado de las calles a las instituciones” con el argumento de que en 2015 la Junta Electoral autorizó la participación de Ciudadanos y Podemos en debates electorales cuando no tenían representación en el Congreso.Lo cierto es que la formación ultra no dice la verdad. La JEC ha utilizado ahora eLa diferencia es que, entonces, Ciudadanos y Podemos acababan de presentarse a las elecciones europeas y habían obtenido representación en Estrasburgo, lo que sirvió a la Junta Electoral para considerar que eran representativas del conjunto de España. Vox, en cambio, nunca superó el 0,1% de los votos válidos en unas elecciones de ámbito estatal y en estos momentos sólo tiene representación en una comunidad autónoma (Andalucía).Atresmedia ya ha confirmado quey limitará la participación en el programa a Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera, en los mismos términos que había ofrecido RTVE y que el presidente del Gobierno rechazó con el argumento de que debían participar los candidatos de las cinco formaciones de ámbito estatal que, según todas las encuestas, dominarán el Congreso la próxima legislatura. RTVE confirmó a última hora del día que mantiene su propuesta para organizar un debate a cuatro el próximo lunes y ofreció la señal de forma gratuita a todos los medios que deseen emitirla. A la hora de redactar esta información el PSOE no había aclarado si ahora aceptará el debate en los medios públicos.El comité electoral del PSOEpara privar al líder del PP de la oportunidad de mostrarse ante los teleespectadores como el líder de la derecha y la alternativa a Sánchez. En busca del escenario más propicio a sus intereses, los estrategas socialistas eligieron la propuesta del debate a cinco de Atresmedia en vez de debate a cuatro de RTVE —la televisión pública era consciente de que la JEC no le permitiría incluir a Vox— porque de ese modo esperaban que la audienciaasí como su pugna por el mismo espacio político.Un contraste que los socialistas confiaban en rentabilizary que ahora se verá mermado por la ausencia de Abascal. El ruido que el PSOE esperaba de las tres derechas será más limitado y la imagen de una derecha rota se mostrará de manera mucho menos nítida ante los electores.Vox, por su parte, perderá la oportunidad de aparecer en el debate en igualdad de condiciones que las cuatro fuerzas que dominan la política española desde 2015. Pero a cambio ya ha empezado a explotar en redes sociales suLa decisión de la Junta Electoral permite además a Santiago Abascal, un dirigente político que evita las entrevistas en medios que no le son propicios para no cometer errores ni someterse a preguntas incómodas, no tener que afrontar un escenario que no domina.La decisión de la Junta Electoral se apoya en el artículo 66.2 de la Ley Electoral, quea “respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente”. Una de ellas, aprobada en marzo de 2011, estableció que las televisiones privadas que quieran emitir entrevistas y debates electorales “deberán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes”.La JEC fundamenta la exclusión de Vox del debate en quelas últimas celebradas en toda España. A diferencia de lo que ocurría con Podemos y Ciudadanos en 2015, Vox tampoco tiene la condición de “grupo político significativo” porque no alcanza el 5% de los votos en ninguna elección nacional celebrada hasta la fecha.La prohibición del debate a cinco mereció inmediatamentesegún la cual “el interés periodístico prevalece en la organización de un debate”. Los representantes de los periodistas colegiados proponen “revisar la ley electoral” y respaldan “la queja de los consejos de informativos de RTVE por el rechazo [de Pedro Sánchez] a debatir en la televisión pública”.La regulación de los debates en la ley Electoral es tan singular que sólo afecta a los medios públicos y a las televisiones privadas. Sobre el papel, la Junta Electoral no podría impedir el debate a cinco que ha prohibido a Atresmedia si lo organizase, por ejemplo, un diario digital y