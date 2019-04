Publicada el 17/04/2019 a las 11:58 Actualizada el 17/04/2019 a las 12:49

El secretario general del PP,, aseguró este miércoles que su partido estará presente en el debate a cuatro de RTVE, pero sigue demandando que el presidente del Gobierno no esquive un encuentro televisado con Pablo Casado: "El PP va a estar en todos los debates y vamos a seguir pidiendo un cara a cara", dijo en declaraciones a los medios de comunicación en Valencia ofrecidas por laSexta.Por su parte, el líder de Ciudadanos,, ha dicho este miércoles que su deseo es participar tanto en el debate electoral de RTVE como en el de Astresmedia, y ha pedido a los candidatos del PSOE,, y del PP,, que se comprometan también."Yo quiero todos los debates qué hagan falta, me parece bien que se hagan en la [televisión] pública y en la privada y", ha declarado a los periodistas frente a la sede de la Fiscalía General del Estado. En su opinión,y unas propuestas que exponer. "Pido al PP y al PSOE que no impidan que se produzcan esos debates, que se comprometan a hacerlos y que no pongamos obstáculos", ha añadido.