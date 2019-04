Trabajadores de RTVE: "Otra batalla colectiva ganada"

Publicada el 17/04/2019 a las 12:29 Actualizada el 17/04/2019 a las 12:52

El candidato del @PSOE y presidente del Gobierno @sanchezcastejon vendrá al #Debatea4enRTVE, como le pedimos los Consejos de Informativos de TVE, RNE y https://t.co/2poiMebWRG. Gracias a l@s compañer@s y a l@s 44.000 ciudadan@s que habéis empujado para defender la pública. https://t.co/5zewLcpTCj — C.Informativos TVE (@CdItve) 17 de abril de 2019

Mejor tarde que nunca. RTVE es el garante de la pluralidad y tiene encomendada la función de servicio público a TODOS los ciudadanos. El beneficio social antes que el beneficio económico https://t.co/KfEV1AKOJ6 — carmen caffarel (@CarmenCaffarel) 17 de abril de 2019

Buena noticia sin duda! Los que estamos fuera lo podremos ver Además es lógico que se haga en la Televisión de todos, además de en las privadas https://t.co/VkzEj7Gh5I — Mavi Doñate (@mavidonate) 17 de abril de 2019

El malestar, la desilusión, y hasta la indignación entre los trabajadores de RTVE ha dado paso en la mañana de este miércoles aal saber que el debate electoral entre las cuatro grandes fuerzas políticas tendría lugar en la televisión.A la cabeza de este sentimiento, los Consejos de Informativos, que han luchado por lograr este objetivo, y que en esta mañana escribían en redes sociales una primera reacción: "El candidato del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vendrá al debate a cuatro en RTVE, como le pedimos los Consejos de Informativos de TVE, RNE, e Interactiva".Aunque, quizás, quien mejor ha reflejadohaya sido una periodista, que estuvo en ese organismo hasta febrero: "¡¡Otra batalla colectiva ganada!! Gracias a l@s que habéis empujado y especialmente al @CdItve y a @MujeresRtve por pelear ahora y siempre por una RTVE relevante y sobre todo INDEPENDIENTE del poder político sea el que sea".La realidad es que las últimas 24 horas han producido un profundo vuelco en la situación desde que la Junta Electoral sancionara que Vox no podía participar en el debate previsto en Atresmedia. Las sucesivas decisiones de este grupo mediático de reconvertir la convocatoria a un debate a cuatro, y la reiteración, por parte de RTVE, de su intención de que tuviera lugar en la televisión pública, estuvo presente en la confrontación a seis que realizaba en la noche del martes TVE. Allí, y por boca del moderador,se reiteró, tanto al principio como al final del espacio, la disposición a que la cita a cuatro tuviera lugar en el medio público, con señal en abierto al resto de medios y en la emisión internacional que pudieran seguir los más de dos millones de españoles residentes en el extranjero.Al final de ese debate, bronco y lleno de cruce de acusaciones entre los portavoces, se producía el abrazo entre los profesionales de TVE tras más de hora y media de tensión, resuelta con profesionalidad. Aún nadie sabía la decisión de Pedro Sánchez, pero trabajadores, representantes y la propia dirección insistían en el deseo de que el debate principal fuera en la televisión pública. Así lo ponía de manifiesto la directora de Informativos,, en sus declaraciones, a primera hora del miércoles, en la cadena Ser.Y poco después, la confirmación de Pedro Sánchez disparaba la satisfacción y los mensajes de los que más habían luchado por este resultado. El colectivodecía: "Una vez más queremos aplaudir a l@s trabajadores de #RTVE y a la ciudadanía por su defensa de la radiotelevisión pública. Habrá #DebateEnLaPublicaSi porque somos servicio público. #Rtvedetodos. Porque una democracia se hace fuerte si sus medios de comunicación también lo son. Les esperamos en la casa de todos".hablaba de "un éxito de la presión hace que #DebateRTVE sea una realidad", mientras su secretario general,, afirmaba: "No podía ser de otra forma. El #DebateRTVE en la pública. Y nunca debió haber otra tentación. Me alegro que seamos nuevamente el referente informativo".Desdese afirmaba de modo tajante que "Las reglas de la democracia han sido escuchadas, y desde este sindicato se lo queremos agradecer a a quienes así lo han sabido entender... No hay mejor compromiso en democracia que defender el sentido de lo público, ahí es donde se depositan las esencias del Estado de derecho"; este sindicato no oculta las críticas, al confesar que nos preocupa que la decisión correcta sea consecuencia de la resolución de la Junta Electoral. Los tactismos del PSOE podían haber supuesto el incumplimiento de la Ley Electoral; por suerte se ha impuesto la lógica democrática".Junto a las reacciones de los representantes laborales y profesionales, durante esta mañana de miércoles múltiples profesionales de RTVE se hacían eco de la noticia con afirmaciones como "Feliz de que el debate a cuatro vaya a ser gestionado desde @RTVE. Somos de todos, nos paga la ciudadanía y forma parte de nuestras obligaciones de servicio público. Ahora a hacerlo muy bien", o "Bienvenido el #DebateEnLaPublicaSi. Después de la polémica, me quedo con el impulso de la ciudadanía para que el debate fuera en su #radiotelevisionpublica. Por ellos y para ellos, servicio público".Aunque no faltaban voces críticas por lo sucedido en los últimos días: "Al final, #DebateEnLaPublicaSi. Podríamos habernos ahorradopor el camino, pero más vale tarde que nunca. Señores presidenciables, bienvenidos a la radiotelevisión que es de todos!". Por su parte,, corresponsal de TVE en Asia se felicitaba: "Buena noticia sin duda! Los que estamos fuera lo podremos ver". Entre estos testimonios se enmarcaba el de la catedrática y antigua responsable de RTVE,, que escribía: "Mejor tarde que nunca. RTVE es el garante de la pluralidad y tiene encomendada la función de servicio público a TODOS los ciudadanos. El beneficio social antes que el beneficio económico".A esta hora,ha podido saber que la dirección de RTVE, con la responsable de Informativos a la cabeza, se encuentra reunida para concretar diversos aspectos del debate; entre ellos la fecha definitiva, ya que aunque la oferta inicial era del lunes 22, se baraja la del, dado que los cabezas de lista de los cuatro grandes partidos tenían despejada la agenda tras haber aceptado, en principio, comparecer en el que había diseñado Atresmedia.También saldrá de esta reunión la decisión sobre el moderador, o moderadores, que conducirán el encuentro; lo que es seguro es que tendrá lugar en ese Estudio 1 que en la pasada noche acogió el debate a seis.