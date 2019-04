Los cabecillas de 'Gürtel' intentan salvar su patrimonio en Suiza ante la posible repatriación del dinero a España

infoLibre

Publicada el 18/04/2019 a las 12:30 Actualizada el 18/04/2019 a las 12:49

"Fasana tiene instrucciones"

El número 2 de la trama Gürtel , Pablo Crespo, remitió un escrito a la Fiscalía de Suiza en el que denuncia unen aquel país, Arturo Fasana, por el que éste obtendría una reducción en la petición de condena por los delitos de los que se le acusa en España a cambio de repatriar el dinero que guarda en el Credit Suisse.En el escrito, firmado el pasado 1 de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, Crespo expone que tuvo conocimiento "a través de una diligencia de ordenación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del 25-03-2019" de que la Fiscalía de Suiza y Anticorrupción de España mantuvierone los que no se informó a los afectados.Se refiere en concreto a un intercambio de correos, avanzado por El Mundo, en el que los fiscales de ambos países estaríana España de en torno a 23 millones de euros que Crespo y el también condenado por la trama Gürtel Francisco Correa tienen en cuentas en Suiza administradas por testaferros como Fasana.Según detalla el escrito, para conseguir este propósito, Anticorrupción "está intentando" con él, de modo que la petición de condena por los delitos que se le imputan en España "se vería sensiblemente reducida" si convierte "todos los activos" de las sociedades de Crespo y Correa que gestiona en líquidos y remite el saldo resultante a la Justicia española.En su opinión, el acuerdo se sustenta "sobre" porque Fasana recibió "instrucciones precisas de no adoptar medida alguna sin contar con la autorización de los propietarios de los fondos depositados en Credit Suisse" y "más aún, se les ha ordenado expresamente que no transfieran fondo alguno".Considera "escandaloso" que habiendo dictado tales instrucciones al administrador de sus cuentas "y teniendo conocimiento la Procuraduría Federal (helvética) de que los propietarios y beneficiarios de esos fondos son dos personas físicas, se proceda mediante, con ocultación a las partes, a intentar sustraer unos fondos absolutamente lícitos".Para Crespo, esto es un ejemplo de "la administración desleal de Fasana, que aprovecha su posición como administrador de los fondos de unos clientes paraen España, pese a tener constancia de la firme oposición de los propietarios/beneficiarios de esos fondos a que se realice la transferencia de los mismos".El que fue secretario de organización del PP en Galicia resultóde prisión en el marco de la primera época de la trama Gürtel y a pagar multas por importe cercano a los dos millones y medio de euros.