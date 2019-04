Sánchez insiste en que sólo irá el 23 a RTVE y se abre a debatir con segundos espadas del resto de partidos

infoLibre

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, insiste en queel próximo 23 de abril y se ha abierto a discutir con segundos espadas de PP, Unidas Podemos y Ciudadanos si sus líderes deciden estar el mismo día en el debate propuesto por el grupo privado de televisión Atresmedia.En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Sánchez ha recordado que él estuvo dispuesto a acudir al debate de Atresmedia cuando se planteó como un debate a cinco, con la inclusión de Vox. Pero desde el momento en que la Junta Electoral Central impidió este formato, la disyuntiva es ahora si el debate a cuatroY él cree que ha de hacerse en la pública, por ser la que, y porque, como se ha comprometido a dar la señal en abierto para que otros canales puedan difundirla si así lo desean, garantizará una difusión y una audiencia mayores.El Comité Electoral del PSOE, horas antes, había informado de que mantiene su determinación de que su candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez,. Basa su decisión en que el ente público emitirá la señal en abierto para que aquellos medios de comunicación que lo deseen puedan emitirlo también, garantizando así que el debate tenga "la mayor difusión y audiencia posibles"."Tenemos el máximo interés en que la ciudadanía conozca tanto nuestro proyecto de progreso para España como las falsedades e insultos continuos que", señala el partido en un comunicado recogido por Europa Press y difundido horas después de que RTVE haya modificado la fecha propuesta para el debate del 22 al 23 de abril, en consonancia así con la preferencia de Sánchez.El resto de partidos convocados al debate, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, habían manifestado su voluntad de acudir el día 22 a RTVE, pero también se comprometieron con el debate organizado un día después por el grupo privado Atresmedia, y al que inicialmente se había invitado a Vox, antes de que la Junta Electoral Central advirtiera de que no estaba justificada la participación de la formación de Santiago Abascal.Sánchez había decidido en un primer momento participar exclusivamente en el debate a cinco de Atresmedia, por su interés en que estuviera Vox y así poder arremeter contra las tres derechas de la plaza de Colón, uno de los ejes de su campaña. Pero también porque en el PSOE eran conscientes de que laserviría para que la formación de ultraderecha explotara más fácilmente su papel de víctima.La decisión de Sánchez de priorizar la oferta de un medio de comunicación privado le valió lasque cuestionaron el compromiso del PSOE con la radio y televisión públicas.Una vez que la Junta Electoral Central prohibió el debate a cinco por violentar el necesario principio de proporcionalidad que todos los medios de comunicación, también privados, han de respetar en periodo electoral, el PSOE se inclinó entonces por el debate a cuatro propuesto por RTVE."Los debates los organizan los medios de comunicación, no los partidos políticos, por lo que desde el PSOE únicamente podemos reiterar", insisten desde el Comité Electoral del PSOE, el órgano que dirige la campaña de los socialistas.Por motivos que no han explicado, los socialistas señalan que Sánchez sólo tiene, pese a que su agenda de campaña permanece vacía desde el domingo 21 hasta el martes 23. No obstante, el Comité Electoral barajaba desde hace días la posibilidad de incluir un acto de Sánchez el lunes 22 por la tarde en Valladolid."Queremos debatir porque queremos que los españoles conozcan: que nuestro país avance o retroceda. La elección más importante de las últimas décadas", zanjan los socialistas en su comunicado.