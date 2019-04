Sólo nueve senadores renuncian a cobrar la indemnización de 8.822 euros por el parón electoral

infoLibre

Publicada el 18/04/2019 a las 13:04 Actualizada el 18/04/2019 a las 14:14

Podían pedirla 194 senadores

Los de Salamanca renuncian al cobro

Sólocon la disolución de las Cortes renunciaron a cobrar los 8.822,52 euros de indemnización que ofrece el Senado a sus miembros por el parón electoral ante el 28A. Entre los que la cobrarán figuran políticos de todos los grupos, y también el hasta ahora, Francisco José Alcaraz.Tras la convocatoria de las elecciones, la Cámara Alta siguió abonando el sueldo habitual a los 72 senadores que forman parte de la Diputación Permanente, el único órgano que sigue activo en este periodo entre legislaturas, pero a los demás les ofrece una indemnización para compensar estos 54 días de suspensión hasta los comicios del 28 de abril.Se trata de una paga voluntaria que los senadores podían solicitar, ya que su sueldo se suspendió el mismo día en que terminó la legislatura, el 5 de marzo. Aquellos que se presenten a las elecciones y consigan de nuevo escaño volverán a generar retribución desde el 28 de abril, aunqueel 21 de mayo.En el caso de los senadores autonómicos, ni siquiera se arriesgan a perder el cargo porque fueron elegidos por los parlamentos regionales y no concurren a las elecciones. Perdieron como los demás la condición de senador el día que se disolvió el Senado y, por tanto, el sueldo, pera partir del 28 de abril.Según los datos facilitados por la Cámara y recogidos por Europa Press, son 194 los senadores que tienen derecho a solicitar esta "", como se denomina oficialmente, y de ellos la pidieron 185, tanto senadores electos como autonómicos y de todos los partidos incluido Vox, cuyo primer y único senador, Francisco José Alcaraz, llegó en febrero al Senado y cobró esta paga.Los 8.822 euros son el resultado de multiplicar 163,38 euros por los 54 días en que el Senado está disuelto,el pasado 26 de febrero. El salario básico de un senador es de 4.901,53 euros mensuales (3.897,37 en el caso de los de Madrid), aunque la gran mayoría recibe un complemento que oscila entre 739,29 y 1.516,76 euros al mes por ser portavoz en alguna materia o formar parte de las Mesas de las comisiones.Sólo nueve no reclamaron esta paga en el tiempo que el Senado les dio para ello, sin tener que explicar el porqué. Varios de ellos tienen otros ingresos incompatibles con éste, como una actividad privada o el sueldo de otro organismo público, pero otros puede que no lo hayan pedido por decisión propia.Los nueve que renunciaron pertenecen al. Están en la lista tres de los cuatro senadores electos de Salamanca: Esther del Brío (PP), Francisco Javier Iglesias (PP) y Rosa María López (PSOE). El cuarto, Gonzalo Robles, es miembro de la Diputación Permanente por lo que sigue siendo senador y no puede pedir esta indemnización.En el grupo hay también tres senadores autonómicos, designados por sus respectivos parlamentos y que por tanto recuperarán el escaño tras las elecciones. Se trata de los madrileños Tomás Marcos (Ciudadanos) y Jacinto Morano (Podemos), que además de senadores son diputados de la Asamblea de Madrid.El primero eligió mantener el sueldo del parlamento madrileño, según consta en su declaración de actividades, así que; el segundo llegó al Senado el pasado 8 de febrero y no se ha publicado todavía por qué sueldo ha optado, si el madrileño o el del Senado. Morano sustituyó a Ramón Espinar, portavoz de Unidos Podemos, quien dimitió por discrepancias con la dirección del partido.El tercer senador autonómico que no ha pedido la indemnización es Francisco Carrillo (Cs), que como los anteriores es también, el andaluz, al que llegó en diciembre. Hasta entonces era empresario.