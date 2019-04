Casado dice que Sánchez se ha visto "obligado" a aceptar los debates: "Solo acierta cuando rectifica"

Publicada el 19/04/2019 a las 14:01 Actualizada el 19/04/2019 a las 14:07

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno,, ha asegurado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no quería "dar la cara" pero se ha visto "obligado" a cambiar de opinión y aceptar los debates en RTVE y Atresmedia los días 22 y 23 de abril. Según ha dicho, "" y hace lo que le pide la oposición.Así se ha pronunciado en Pamplona, tras una ofrenda foral a la Virgen de la Dolorosa en la catedral, en un acto con el líder de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, para pedir apoyo a la plataforma Navarra Suma que conforman UPN, Cs y PP para las elecciones generales del 28 de abril y las forales de mayo.Casado ha afirmado que Sánchez "en los debates para que la oposición no le pregunte por la situación económica o por declaraciones de los dirigentes independentistas asegurando que "van a apoyarle a cambio de indultos" o que el presidente del Gobierno acabará aceptando la vía del referéndum."Se ha visto obligado a rectificar y como le suele pasar en materia económica, de seguridad o política internacional, solo ha acertado cuando rectifica. Sánchez solo acierta cuando rectifica y cuando hace lo que le estábamos pidiendo que es dar la cara y permitir a los españoles que se vea qué proyecto tiene, qué alianzas tienen o", ha manifestado.Por eso, ha dicho que tiene que ir "al final" a los debates, aunque generando un "" al crear "una división tremenda" en RTVE, "igual que ha desprestigiado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y la Diputación Permanente del Congreso con sus reales decretos". A su entender, ha "desprestigiado" todo lo que ha "ido tocando en el uso de la instrumentalización partidista para su propio beneficio electoral".Una vez que Sánchez ha reconocido que no tenía "" que debatir, ha recalcado que los españoles sí que tienen "otro remedio" en las elecciones generales del 28 de abril y es apostar por el PP, la "única alternativa que puede garantizar que Sánchez y sus socios salgan de la Moncloa. Según ha dicho, se trata de "optimizar" a nivel nacional los votos en el PP para que "no manden los de siempre, los comunistas, los independentistas y los batasunos".