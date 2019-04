Así será el debate a cuatro en RTVE: el primer turno lo tendrá Rivera y Sánchez cerrará el minuto final

Publicada el 20/04/2019 a las 12:08 Actualizada el 20/04/2019 a las 12:36

También se ha sorteado el orden de llegada

Ello iniciará el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, y lo cerrará el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez , según ha informado la televisión pública y recoge Europa Press tras un sorteo celebrado en presencia de los directores de campaña. En concreto,lo abrirá Rivera y seguirá el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a continuación Pedro Sánchez y finalmente el presidente del PP, Pablo Casado. Elserá el siguiente: Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y, por último, Pedro Sánchez.Los, detrás de un atril. El orden de estos atriles también se ha sometido a sorteo, de manera que, de izquierda a derecha, según se veráEl debate, que comenzará a las 22.00 horas y, se estructurará en cuatro bloques: Política económica, fiscal y empleo; Política social, Estado del bienestar, pensiones e igualdad; Política territorial y Regeneración democrática y pactos postelectorales. Al margen de esos cuatro bloques, los candidatos harán una intervención inicial y, al término, harán un mensaje final argumentando por qué piden el voto, lo que TVE ha llamado unLos partidos han sometido a sorteo quién abre y quién cierra cada uno de los bloques temáticos y han negociado pormenorizadamente los detalles. Según el acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press,, que deberá organizarse su tiempo. Primero, cada uno dispondrá de hasta 1.30 minutos para su intervención inicial -todos se han comprometido a no interrumpirse en este momento- y, después, tendrán. Eso sí, el candidato que cierre cada bloque debe reservarse tiempo para esa intervención final, hasta un máximo de un minuto, o perderá esa oportunidad. Del mismo modo, el primer minuto y medio deberán usarlo solo para esa intervención inicial y no podrán acumularlo al tiempo de debate.El primero de ellos, el de, lo abrirá Pablo Casado y lo cerrará Albert Rivera y el segundo, relativo a la, comenzará con una intervención de Rivera y terminará con una de Iglesias. En tercer lugar, ello abrirá Pedro Sánchez y lo terminará Pablo Casado, mientras el relativo a "regeneración democrática y pactos postelectorales" lo abrirá Iglesias y lo cerrará Sánchez. Los candidatos harán sus intervenciones iniciales en función de su posición en el plató: empezando en cada caso por el designado por sorteo,En el sorteo también se ha sorteado la llegada de los candidatos a los estudios de RTVE en Prado del Rey (Madrid), donde se celebrará el debate. Así, llegará en primer lugar Pablo Casado (a las 20:50 horas), y luego, en intervalos de diez minutos, Albert Rivera (21:00h), Pedro Sánchez (21:10h) y, en último lugar, Pablo Iglesias (21:20h).El debate lo moderará el periodistay será ofrecido en directo por La 1, 24h, RNE, RTVE.es, y además por TVE internacional y Radio Exterior.por la mañana en Torrespaña, en presencia de José Luis Ábalos, por parte del PSOE; Javier Maroto, por el PP; Pablo Echenique (Unidas Podemos) y Fernando de Páramo (Ciudadanos), pero no se ha retransmitido por televisión.Desde las 20:00 habrá, El primer debate. 28A: Tú decides, presentado por los presentadores de los Telediarios, Carlos Franganillo y Ana Blanco. Tras finalizar el debate, se mantendrá una, que tendrá una duración aproximada de 100 minutos, presentado por Íñigo Alfonso (Las mañanas de RNE) y Pilar García Muñiz (Informe Semanal).