Casado dice que no quiere la "España en blanco y negro" de Sánchez

Casado a Batet: "¿Cómo que no se puede imponer la Constitución?"

"Una recesión en camino"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado , ha asegurado este sábado que el jefe del Ejecutivo,porque "solo quiere los oropeles del poder". Dicho esto, ha pedido el voto para el Partido Popular porque quiere ser el "presidente de todos" y ha aprendido de sus "errores".. Queremos una España en la que quepan todos, quiero ser el presidente de todos porque no excluimos a nadie", ha proclamado Casado en el Auditorio de la Diputación de Alicante, en apoyo de la candidata del PP a la Presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, que también se enfrenta a elecciones autonómicas el próximo 28 de abril, según recoge Europa Press.En este acto han tomado también la palabra el presidente del PP de Alicante, José Ciscar, y los número uno al Congreso y al Senado en las generales, César Sánchez y Pablo Ruz, respectivamente.ante las generales porque sus cinco escaños actuales pueden pasar a ser dos o tres, según los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Precisamente este sábado coinciden en Alicante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Pablo Casado, la cabeza de cartel de Cs por Barcelona, Inés Arrimadas, y el líder de IU, Alberto Garzón.Ante más de 2.000 personas, según el PP, Casado se ha presentado como "la única alternativa" ante. "No lo vamos a tolerar, ganaremos las elecciones por la dignidad de toda una nación", ha proclamado.Casado también ha recriminado este sábado desde Alicante a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, sus declaraciones acerca de que "imponer sólo el marco constitucional a quienes lo rechazan no es la solución" y le ha recalcado que "la ley no se impone, se cumple". Así ha contestado a Batet, quien en una entrevista en Crónica Global ha señalado que "si hay más de dos millones de personas en Cataluña que no reconocen como suyo el marco constitucional, pretender imponerlo no nos va a conducir a ninguna solución. La ministra ha subrayado además que los independentistas "saben que no va a haber un referéndum de autodeterminación"., ha asegurado Casado. "Oiga ministra, ¿Cómo que no se puede imponer la Constitución a nadie? La ley no se impone, la ley se cumple y como ministra debe usted hacer cumplir la ley porque sin ley esto es la jungla, sin ley esto es absolutamente invivible", ha proclamado el líder delos 'populares', cosechando un fuerte aplauso de los militantes y afiliados del partido.Casado ha afirmado que si llega al Gobierno "hará cumplir la ley y la Constitución" y ha añadido que "quien no la cumpla, irá directo al procedimiento que la Constitución reserva para aquellas autonomías desleales que quieren romper la convivencia, la prosperidad y la legalidad", en alusiónEn su intervención, Casado ha subrayado que los candidatos que están dando ruedas de prensa desde la cárcel, como Jordi Sànchez (JxCAT) y Oriol Junqueras (ERC) están ofreciendo"¿Hoy ha dicho Pedro Sánchez en Alicante sobre si está de acuerdo con eso o lo rechaza? No", ha indicado. Por eso, el presidente del PP ha pedido el voto para el PP porque si gana Pedro Sánchez "tendrán en el Gobierno a Junqueras, a Otegi, a Jordi Sànchez y a Pablo Iglesias". "Que no engañen a nadie. Esa es la alternativa que Pedro Sánchez tiene para el 28 de abril. Por eso no ha negado la hoja de ruta del Palacio de Pedralbes", ha enfatizado, para añadir que será un Gobierno "en manos de los independentistas".y el presidente "más radical de la historia democrática de España por mucho que se disfrace de moderación". De hecho, ha señalado que en cuanto le "aprietan un poquito" en una entrevista "sale su verdadera cara" y queda en evidencia su "falsa moderación".Además, el líder del PP ha alertado de que en España hay "una recesión en camino" y ha criticado que el Gobierno del PSOE "oculte" a la gente esas "luces rojas" que se están produciendo en la economía como hizo en el pasado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según ha dicho,. Para afrontar la situación ha enumerado algunas de sus propuestas electorales, como su "revolución fiscal" de bajada de impuestos, la extensión de la tarifa plana de 50 euros para autónomos -hasta tres años en cinco supuestos- y su norma a favor de la unidad del mercado.Casado también ha planteado este sábado en Alicante, una ayuda de 430 euros a los jóvenes compatible con el salario para ayudar a "acabar con el drama" del paro juvenil. Además,y ha apostado por la creación de la conocida como mochila austríaca, que supone la implantación gradual de un fondo de capitalización en el que empresas y trabajadores aportarán una cantidad de manera regular.Según ha dicho, se trata de una "segunda oportunidad" y la "capitalización de su esfuerzo". ", que siempre que gobierna acaba en prestaciones porque ha destruido tanto empleo que depende de endeudamiento o del rescate de la Unión Europea", ha manifestado. Fuentes del PP han explicado que se trata de un sistema que se mantendrá a lo largo de la vida laboral y podrá ser rescatado en favor del trabajador en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.