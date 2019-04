El papa dice que quien rechaza a los homosexuales "no tiene un corazón humano"

Publicada el 20/04/2019 a las 16:14 Actualizada el 20/04/2019 a las 16:51

El papa Francisco ha afirmado que quien rechaza a los homosexuales "no tiene un corazón humano", al tiempo que ha recalcado quesegún informa Europa Press.En un encuentro con el cómico británico Stephen K. Amos que fue retransmitido este viernes en su totalidad por la cadena de televisión británica BBC, el papa ha dicho que "(homosexual) que al nombre (ser humano) no es bueno". Amos, quien se ha mostrado conmovido y ha llorado durante las palabras del pontífice, había apuntado al inicio del encuentro que "no siendo una persona religiosa estaba buscando respuestas y fe", y que ", no se sentía aceptado"."No importa quién seas o cómo vidas tu vida. No pierdes tu dignidad", ha manifestado Francisco . "Hay personas que prefieren elegir o descartar a personas por el adjetivo. Estas personas", ha agregado."Yo me sientoy no he preguntado a ninguno de ustedes cuál es su fe o creencia, porque tienen una fe básica en la humanidad", ha señalado el Sumo Pontífice durante el encuentro. Al finalizar, ha pedido que "los que sean creyentes recen por él, y los que no crean me deseen un buen viaje para no decepcionar a nadie", tal y como se puede ver en un extracto del vídeo que ha sido publicado durante la jornada por la BBC.