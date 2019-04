Sánchez no quiere "intermediarios" para gobernar: "El PSOE es el único que puede parar a las tres derechas"

Publicada el 20/04/2019 a las 13:45 Actualizada el 20/04/2019 a las 14:13

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha incidido este sábado, en el ecuador de su campaña, en la necesidad de quecomo única forma de frenar el proyecto de "retroceso" que representan PP, Ciudadanos y Vox. "Queremos que España mire al futuro y el futuro no tiene intermediarios. Quien quiera futuro tiene que votar al Partido Socialista porque si se vota a otras formaciones políticas, mayores opciones tendrá el bloque de la involución de poder sumar y poder gobernar", ha alertado en un mitin en el Pabellón Florida Babel de Alicante, ante más de 1.100 personas que le han recibidoComo ha hecho en numerosas intervenciones a lo largo de la campaña, Sánchezrecordando lo ocurrido en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, pero también lo vivido recientemente en Finlandia donde, contra todo pronóstico, la socialdemocracia ganó por tan sólo 6.000 votos a la ultraderecha. "que siempre merecerá caminar hacia adelante", ha remarcado después de pedir que, como en una carrera, "en los últimos metros", es decir, cuando se entra en la semana decisiva antes de las elecciones del 28 de abril, no se afloje el ritmo, porque lo que hay que hacer es "apretar"."No podemos relajarnos. Quien quiera vencer al bloque de la involución debe saber que el PSOE es el único que puede vencer" a las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox, ha insistido. Sánchez ha presentado su proyecto como el garante de que no vuelvan a España "los malos hábitos" previos a la moción, presentada como consecuencia de la sentencia de la Audiencia Nacional que acreditó la corrupción en el PP, ha recordado. Con él al frente de La Moncloa, España avanzará en justicia social, mejorará su convivencia territorial y la política se ejercerá con limpieza, ha señalado.Sánchez se ha comprometido a trabajar en favor de que. Y para eso, ha dicho, el bienestar de la gente ha de estar "en el centro del debate" y no el futuro de los partidos políticos como, en su opinión, se está viendo en esta campaña cuando otras formaciones empiezan a repartirse carteras ministeriales."Ninguno de ellos se pide el, pero con las cosas que dicen...", ha dicho fingiendo asombro y refiriéndose a las propuestas del bloque de la derecha que, en su opinión, implicarían que España retrocediese 40 años.Como hiciese en el mitin que ofreció en Castellón en el inicio de la campaña, Sánchez ha asumido diversos compromisos con la Comunidad Valenciana, que el próximo 28 de abril no sólo celebra elecciones generales, sino también sus autonómicas, con Ximo Puig como candidato a un segundo mandato., garantizar el suministro de agua a todas las provincias que lo necesiten, aumentar las capacidades de las desaladoras para autoabastecer de agua a esta Comunidad Autónoma, son algunos de los compromisos mencionados.También se ha referido al motor de empleo que en la Comunidad Valenciana puede suponer la transición haciacon el medio ambiente. "Necesitamos gobiernos que crean en las oportunidades de sus territorios", ha señalado.Entre los teloneros, Sánchez tuvo a su ministro de Ciencia y cabeza de lista al Congreso por Alicante,que puso en valor cómo los Gobiernos socialistas, tanto el de Sánchez como el deen la Comunidad Valenciana, han demostrado que se pueden hacer políticas socialistas gestionando "con responsabilidad" las cuentas públicas. Duque se ha mostrado muy orgulloso de todo lo que el Gobierno de Sánchez ha hecho en tan sólo 10 meses y ha asegurado que el PSOE quiere seguir al frente del Ejecutivo para devolver a España "a la senda del crecimiento sostenible y a largo plazo".Con este mitin en Alicante, Sánchezdel lunes en RTVE y del martes en Atresmedia. Desde un primer momento, el presidente tenía en blanco su agenda para estos próximos domingo, lunes y martes, aunque se barajó incluir un acto en la tarde del lunes en Valladolid que ya no tendrá lugar.