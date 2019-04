Las tres derechas se estancan y el PSOE mantiene la ventaja aunque necesitará pactar: esto dicen las últimas encuestas

Publicada el 22/04/2019 a las 09:11 Actualizada el 22/04/2019 a las 10:27

GAD3

Celeste-Tel

IMOP Insights

Sociométrica

Metroscopia

El PSOE del actual presidente del Gobierno en funciones,, se mantiene como primera fuerza y a bastante distancia del PP, su principal contrincante. Es lo que se desprende de varias encuestas que publican este lunes —último día permitido por la ley electoral— diversos medios de comunicación y que, además, reflejan cómo esa mayoría socialista. En el bloque de la derecha, los votos de PP, Cs y Vox tampoco sumarían los 176 diputados que se necesitan para que salga un nuevo Ejecutivo del Congreso de los Diputados. No obstante, y según el último barómetro del CIS , en torno a unos ocho millones de electores todavía no han decidido a quién van a votar el próximo domingo.El sondeo de GAD3 para Abc , le otorga a los socialistas una horquilla que va desde los 134 hasta los 139 escaños (el 31,5% de los votos). El PP desería segunda fuerza con 81-86 (20,1%), seguido de Ciudadanos que crece hasta alcanzar los 42-44 (13,9%), Unidas Podemos, que cae hasta situarse en 27 representantes y el 12,1%, y Vox, que entra en la Cámara Baja con entre 30 y 32 diputados (11,4%).Similar previsión lanza eldiario.es que, aunque arroja idéntico orden de posiciones que la anterior encuesta, el número de escaños y el porcentaje de voto varían. Así rebaja las expectativas del PSOE, que se movería entre los 119 y los 123 escaños (28,9%). Por el contrario aumenta las del PP (93-99 diputados y el 23,5%) y las del partido de(49-52 y el 15,1%). Esta crecida se produciría a costa de Vox, que se quedaría en los 14-18 representantes y el 7,9% de las papeletas. Unidas Podemos también crecería y, con el 13,5% de los votos, lograría entre 38 y 40 escaños. El diario hace hincapié en el hipotético poder de los dos debates electorales para acabar de definir el voto de los indecisos.El diario digital El Confidencial no se desvía del vaticinio que le da la victoria al PSOE por delante de PP, Cs, Unidas Podemos y Vox. Las horquillas de escaños que el periódico le da a cada partido son las siguientes: El PSOE lidera con 123-137 parlamentarios, muy lejos del PP al que le presupone entre 68 y 78. Ciudadanos lograría la tercera posición moviéndose entre 48 y 52, seguido de la formación liderada por(35-42) y Vox, que llega al Congreso con entre 23 y 28 representantes.Este lunes el diario digital El Español , también aventura su vaticinio sin discrepar con el resto de medios en el orden en que quedarán los partidos. El PSOE, por tanto, sería primero con 126 escaños (29,5%), el PP ocuparía la segunda posición con 75 (18,2%), Ciudadanos ascendería a la tercera plaza con 49 (15,1%), Unidas Podemos bajaría a la cuarta con 38 (13,6%) y la ultra derecha dellegaría al Parlamento con 36 (12,6%).La encuesta de Metroscopia para el Grupo Henneo sigue la línea del resto de sondeos publicados este lunes. Atendiendo a los resultados, en PSOE ganará las elecciones del próximo domingo con una media de 123 escaños. El PP quedaría segundo con 79, Ciudadanos sería tercero con 49, Unidas Podemos bajaría a la cuarta posición con 36 y Vox se estrenaría en el Congreso con 29.