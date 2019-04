Condenado a tres años de cárcel y multa de 3.240 euros por originar un fuerte incendio forestal en La Carolina, Jaén

Publicada el 23/04/2019 a las 18:06 Actualizada el 23/04/2019 a las 18:07

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha condenado aeuros a A.M.A., de 30 años, por un delito de incendio forestal de. En concreto se le condena por originar un incendio en La Carolina dondede superficie de vegetación forestal, Espacio Protegido de la Red Natura como Zona de Especial Conservación () de las cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena, según informa Europa Press.La sentencia, a la que ha accedido Europa Press, establece en losque el acusado, en julio de 2016 , procedió a "prender fuego con un mechero a la abundante vegetación forestal compuesta de pasto seco con un alto grado de combustibilidad que se encontraba en el margen de la carretera por la que transitaba". A pesar de que A.M.A. señaló en el juicio celebrado el 1 de abril que solo se bajó del coche para hacer su necesidades y que cuando lo hizo el fuego ya estaba,y considera probado que él fue el autor tal y como declaró en la vistaque fue el que denunció los hechos tras presenciar cómo un individuo prendía el fuego sin tan siquiera apearse por completo del turismo con el que circulaba.El fuego también afectó a, y en concreto aque resultaron quemados por el fuego, así como a 600 metros de alambrada y 2.000 metros cuadrados de pasto. Los hechos juzgados y sentenciados se remontan al 6 de julio de 2016, época de peligro alto de incendio . Ese día el acusado viajaba sobre las 15,00 horas en un vehículo por la carretera JA-6100 (El Centenillo-La Carolina), concretamente por el paraje, en terrenos forestales con vegetación forestal de pastizal, quercineas y matorral.Fue una persona la que denunció los hechos ante la Guardia Civil tras ver cómo una persona, a la que no pudo identificar, abrió la puerta trasera derecha del coche y sin bajarse del todo prendía fuego al pasto del arcén. Este testigo se quedó con la matrícula y nada más llegar a La Carolina lo denunció en la Guardia Civil.en una zona situada a poco más de un kilómetro de La Carolina, en unas condiciones muy adversas ya que las temperaturas eran muy elevadas y soplaba viento, circunstancias que hacen que el delito de incendio tenga una "especial gravedad".En la sentencia se recoge que el fuego no alcanzó mayor extensión "al intervenir los efectivos delque consiguieron extinguirlo sobre las 18,30 horas",en las que se emplearon a fondo 20 especialistas en extinción acompañados por medios terrestres. Además de la pena de prisión y multa, la sentencia impone al condenado el, entre las que se encuentra una indemnización de 3.100 euros a la que fuera Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ypor el fuego. La sentencia no es firme y se puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.