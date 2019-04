El PP, sobre las fugas de cargos a Vox: "Hay algunos para los que los valores dependen del puesto de la lista"

Publicada el 23/04/2019 a las 14:56 Actualizada el 23/04/2019 a las 15:56

Hoy quiero hacer público que, después de varios días de reflexión y retiro interior, he decidido volver a levantarme y alzar la VOX para seguir defendiendo los mismos principios y valores que me llevaron a entrar en política. — I. Henríquez de Luna (@ihenriquezluna) 21 de abril de 2019

Rivera "le hizo el trabajo sucio" a Sánchez

El secretario general delTeodoro García Egea, criticó este martes las fugas de cargos de su partido a Vox, la formación de extrema derecha liderada por Santiago Abascal: "Hay algunos para los que los valores dependen del puesto de la lista en el que les pongan", respondió preguntado en rueda de prensa por la marcha de ya excargos del PP de Madrid como Íñigo Henríquez de Luna . Ambos concejales en el Ayuntamiento en la última legislatura municipal, el primero fue uno de los colaboradores más estrechos de Esperanza Aguirre y líder del PP del barrio de Salamanca, uno de los principales caladeros de votos de los conservadores madrileños. El segundo es el autor del logo del PP.El número dos de los conservadores, que informó de que el lunes el Comité Electoral Nacional había dado luz verde a las listas para las municipales del 26 de mayo, defendió que el PP está llevando a cabo una "renovación tranquila" en sus filas. "La estamos haciendo de forma activa y también nos la hacen otros",Defendió García Egea que quien quiera irse del PP porque no le gusta el puesto que se le da en la lista electoral puede hacerlo. Pero recordó que él ha tenidotanto encabezando listas electorales como yendo de suplente.El secretario general del PP no perdió la ocasión de subrayar su extrañeza por el hecho de que Vox, que "insulta" al PP hablando de, se dedique de forma paralela a fichar a políticos que llevan "30 años en el partido". "¿Está fichando a derecha cobarde esta gente?", se preguntó.Tras el primer debate electoral de campaña, una cita en la que Casado recurrió a un tono más moderado , García Egea consideró que Albert Rivera "le hizo el" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez."Rivera no se ha enterado que el enemigo de España se llama Sánchez", dijo.añadió.A juicio del PP, en el debate de TVECasado. Y que Sánchez quiso dividir y enfrentar, "lo mismo que hace con España"."El 90% de lo que ayer vendió no le corresponde. Sánchez es experto en atribuirse cosas que no ha hecho, lo hace mejor que nadie", señaló acusando al los socialistas de arrogarse iniciativas aprobadas durante los gobiernos de