Militantes de la CUP paran el autobús de HazteOír en Barcelona y los Mossos identifican a uno de sus candidatos

Publicada el 23/04/2019 a las 18:35 Actualizada el 23/04/2019 a las 19:02

ARA MATEIX

Mossos retenen i identifiquen activistes (amb amenaces de sancions) que han vingut a protestar contra el bus ultra d' @hazteoir, entre ells el @fgarrobo.



L'extrema dreta escampa el seu odi masclista impunement, i la repressió sempre ve cap a nosaltres. #NoPassaran pic.twitter.com/0fXSn6ycfr — CUP Capgirem Barcelona ♀ #AmbPasFerm (@CUPBarcelona) 23 de abril de 2019

Un grupo de, junto a la concejal del Ayuntamientoa las elecciones municipales, han parado este martes al bus de Hazte Oír, que lleva en su carrocería la frase 'El aborto no es violencia' atribuida al candidato de Cs, Albert Rivera, que también aparece en el autobús de la asociación ultraderechista mediante una fotografía, informa Europa Press.Los activistas han colocadodel vehículo y los Mossos d'Esquadra les han impedido seguir haciéndolo, y han identificado al candidato de la CUP Barcelona a las elecciones municipales. En una atención a los medios, Garrobo ha criticado que, a pesar de que el Parlament pidiera que el autobús no circule, los Mossos han "aceptado" unay lo han identificado."La represión cae del lado de los antifascistas y feministas", ha lamentado Garrobo, que ha asegurado que existe impunidad hacia la extrema derecha en la ciudad. Según lo que ha apuntado la organización Hazte Oír en Twitter, "una turba de radicales" ha retenido el autobús, desprendiendo parte de su vinilo, además de romper el vidrio frontal.Una vez han podido seguir su camino, la organización antiabortista y contra de las leyes de violencia de génerosin incidentes, y durante la jornada de este martes, por la tarde seguirán con su itinerario , que no han explicado a la prensa. Desde la CUP han asegurado queaunque "los Mossos parece que estén conjurados a que circule".