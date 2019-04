'Fridays For Future' lamenta que no se haya hablado sobre el cambio climático en los debates y convoca manifestaciones este jueves

Publicada el 24/04/2019 a las 17:35 Actualizada el 24/04/2019 a las 18:20

¡Sólo falta un día! Mañana es la gran marcha por el clima, vamos a enseñarles a los políticos que la #CrisisClimática28A SÍ importa.

Además, las @MadresXelClima y las compas de FridaysForFuture Madrid hemos organizado un pintacaras a las 17:30, para salir todas juntas a las 18:30 pic.twitter.com/tUlFUwWyFH — Fridays For Future Madrid (@FridayForMadrid) 24 de abril de 2019

El movimiento estudiantil 'Fridays For Future', queen ciudades comopara exigir acciones políticas contra la " crisis climática ", considera "terrible" que el cambio climático haya estado de los dos debates electorales televisados de los candidatos a la presidencia del Gobierno, según informa Europa Press."No sabemos cómo decirles que nos", se queja a Europa Press la estudiante de Derecho y miembro de 'Fridays For Future' Irene Rubiera, que señala como, candidato de Unidas Podemos, en su última intervención en el debate de Atresmedia de este pasado martes. "Nos parece terrible. Han demostrado que no les parece importante, no ocupamos ni 15 segundos", añade la joven activista. "No somos partidistas y estamos echándoles la bronca a toda la clase política. Hay muchos compañeros que todavía no pueden votar y no nos sentimos escuchados. Nos están robando el futuro", sentencia Rubiera.El movimiento 'Fridays For Future' prendió en España el pasado mes de febrero, Greta Thunberg , que desde el pasado veranofrente al Parlamento de su país para exigir medidas urgentes contra el cambio climático. 'Fridays For Future', formado mayoritariamente por estudiantes, sacó a el 15 de marzo en todo el mundo en una, y en España sigue movilizando a jóvenes todos los viernes en ciudades de todo el país, que protestan frente a sedes institucionales como elpara que el poder político emprenda acciones contra el cambio climático.Sin embargo, esta semana y ante la convocatoria de elecciones generales , el movimiento ha convocadoen ciudades como en Madrid, donde recorrerá elculminando de nuevo frente al Congreso de los Diputados con el objetivo de presionar a las distintas formaciones políticas a tomar medidas "reales" contra la crisis climática. "Queremos que vean que les exigimos que se comprometan concontra el cambio climático, y también queremos que este asunto esté presente en la gente a la hora de votar", explica José Ferreras, miembro de 'Fridays For Future', a Europa Press.Los jóvenes por el clima lamentan que la situación del planeta no haya penetrado en la campaña. "Cuando empezó a incendiarse Notre Dame –la catedral de París–para restaurarla y recuperar su esplendor. Llevamos años avisando de que el planeta está literalmente en llamas, y nadie hace nada", apostilla Irene Rubiera.